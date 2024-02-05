Удары украинских беспилотников по НПЗ вызвали сокращение экспорта из России

Фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,5%, до 77,7 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть WTI торговались на уровне 72,5 долларов за баррель, поднявшись на 0,4%. Оба эталонных индекса завершили прошлую неделю снижением примерно на 7%.

Инвесторы по-прежнему опасаются любой эскалации ближневосточного конфликта после того, как США сигнализировали о дальнейших ударах по поддерживаемым Ираном группировкам на Ближнем Востоке в ответ на смертоносное нападение на американские войска в Иордании.

Удары США по террористам на Ближнем Востоке

США также продолжили кампанию против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене, нанеся в субботу 36 ударов по группировкам, чьи нападения на транспортные суда нарушили глобальные маршруты торговли нефтью, хотя поставки практически не пострадали.

"Учитывая, что военные удары США не направлены против Ирана, мы считаем, что переговоры о прекращении огня между Израилем и Хамасом будут иметь более доминирующий эффект, тем самым снижая напряженность на Ближнем Востоке», - сказал аналитик по сырьевым товарам Банка Содружества Вивек Дхар.

"Нефтяные рынки, вероятно, отреагируют, продолжая игнорировать риски перебоев в поставках на Ближнем Востоке", - сказал аналитик по сырьевым товарам Банка Содружества Вивек Дхар, добавив, что это, вероятно, удержит фьючерсы на Brent ниже 80 долларов за баррель.

В пятницу Министерство юстиции США объявило об обвинениях в уклонении от санкций и арестах, связанных с сетью незаконного оборота нефти, которая финансирует иранский Корпус стражей исламской революции.

Минюст США конфисковал более 520 тысяч баррелей подпадающей под санкции иранской нефти на борту сырого танкера Abyss, стоявшего на якоре в Желтом море по пути в Китай.

Бюджет Ирана предусматривает продажи нефти на уровне 1,35 миллиона баррелей в день в течение иранского года, начинающегося в марте 2024 года, что составляет около 1,3% от мировых поставок в 103,5 миллиона баррелей в сутки, прогнозируемых Международным энергетическим агентством.

Удары Украины по террористам на территории России

На территории России два украинских ударных дрона нанесли удар по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу на юге страны. Это последняя из серии дальних атак на российские нефтяные объекты, которые привели к сокращению экспорта сырья из России.

Lukoil, владеющий Волгоградским нефтеперерабатывающим заводом мощностью 300 тысяч баррелей в сутки, позже заявил, что завод якобы работает в обычном режиме.

Напомним, по информации РБК-Украина, в ночь на 3 февраля два беспилотника СБУ поразили установку первичной переработки нефти НПЗ в Волгограде, без которой завод потеряет значительную часть производственной мощности.

Атаки украинских дронов на российские НПЗ становятся все более систематическими. В частности, беспилотник атаковал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ярославле.

Также источники РБК-Украина сообщали, что дроны СБУ поразили НПЗ в Туапсе, в результате чего был мощный пожар.

Кроме того, дроны СБУ метко ударили по нефтяному терминалу в Усть-Луге.