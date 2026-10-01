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Удари України змусили РФ відсунути частину ракетних пускових від кордону, - джерела

08:45 01.10.2026 Чт
2 хв
aimg Тетяна Степанова aimg Уляна Безпалько
Ілюстративне фото: удари України змусили РФ відсунути частину ракетних пускових установок від кордону (колаж РБК-Україна)

Активне полювання Сил оборони України на російські ракетні комплекси змусило окупантів відвести частину пускових приблизно за 200 км від кордону.

За інформацією співрозмовників РБК-Україна, протягом останніх тижнів українські військові активізували полювання за ракетними комплексами ворога.

Одне з джерел пояснює: якщо раніше росіяни запускали балістику з пускових в 100 кілометрах від нашого кордону, то тепер це змусило противника відвести частину пускових установок далі - приблизно за 200 кілометрів від кордону.

Співрозмовник звернув на увагу на те, що це створює певні обмеження з дальності для таких ракет, як РМ-48У класу "земля-земля" для комплексів С-300 та С-400, дальність яких не перевищує 250 кілометрів.

Удари України по пускових установках РФ

Нагадаємо, 28 вересня Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російської армії. Серед уражених цілей - ЗРПК "Панцирь-С2", пункти управління безпілотниками та місця запуску ударних дронів.

Раніше ЗСУ уразили одразу дві пускові установки ЗРК С-400 у Брянській області.

У ніч на 25 вересня Сили оборони України уразили три російські підприємства, залучені до виробництва ракет.

Йдеться про "Завод Іскра" в Ульяновську, Єфремовський завод синтетичного каучуку та "Воронежсинтезкаучук".

"Іскра" бере участь у виробництві ракет Х-59М2/М2А та "Панцирь-С1", а два інші підприємства виробляють компоненти для твердого ракетного палива, зокрема для "Іскандерів".

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