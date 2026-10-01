Удари України змусили РФ відсунути частину ракетних пускових від кордону, - джерела

За інформацією співрозмовників РБК-Україна, протягом останніх тижнів українські військові активізували полювання за ракетними комплексами ворога.

Одне з джерел пояснює: якщо раніше росіяни запускали балістику з пускових в 100 кілометрах від нашого кордону, то тепер це змусило противника відвести частину пускових установок далі - приблизно за 200 кілометрів від кордону.

Співрозмовник звернув на увагу на те, що це створює певні обмеження з дальності для таких ракет, як РМ-48У класу "земля-земля" для комплексів С-300 та С-400, дальність яких не перевищує 250 кілометрів.