Удари України по НПЗ спричинили паливну кризу на території Росії, - FT

Росія, Четвер 21 серпня 2025 11:08
UA EN RU
Удари України по НПЗ спричинили паливну кризу на території Росії, - FT Фото: українські дрони підняли ціну бензину для жителів Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Удари України по нафтопереробних заводах вивели з ладу частину потужностей на території Росії. Ринок зіткнувся з гострою нестачею бензину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Рекордні ціни та дефіцит палива

Оптові ціни на бензин на Росії досягли рекордних значень. Тонна бензину А-95 на біржі 20 серпня коштувала на 55% більше, ніж на початку року, і на 8% більше, ніж на початку серпня.

На ринку фіксується нестача палива в низці регіонів через удари українських дронів по нафтопереробних заводах.

Криза змусила Москву призупинити експорт бензину, щоб утримати перероблені продукти на внутрішньому ринку. Однак цей захід не зміг стримати зростання цін і загострення дефіциту.

Удари по НПЗ та інфраструктурі

З початку липня Україна вразила щонайменше чотири великих НПЗ на Росії. За даними експертів, нинішня кампанія відрізняється від попередніх - удари спрямовані по підприємствах у ключовому регіоні, що може вивести їх з ладу надовго або "навіть назавжди".

"У 2024 році атаки були численними, але розрізненими, зазвичай обмежувалися одним заводом, і збитки швидко усувалися", - зазначив Сергій Вакуленко, старший науковий співробітник Carnegie Endowment for International Peace.

Внутрішній ринок під тиском

За даними брокера Finam, щонайменше 10% переробних потужностей Росії виведено з ладу. Удари по залізничній інфраструктурі в центральній частині країни погіршили ситуацію, спричинивши затримки руху поїздів і перебої з постачанням палива.

Щоб стримати зростання цін, влада РФ 28 липня повністю заборонила експорт бензину. Але навіть це не допомогло повністю задовольнити внутрішній попит.

Зростання цін і дефіцит у регіонах

Роздрібні ціни на бензин в Росії зросли на 9% за рік і більш ніж на 5% з січня. В окремих регіонах фіксуються найгостріші перебої, особливо далеко від центру країни.

"Що за безумство з бензином? Ми що, раптом розбагатіли?!" - обурювався житель Чити в місцевому чаті. У Забайкаллі та анексованому Криму місцева влада визнала перебої з бензином марки А95.

Прогнози експертів

Аналітики очікують, що зростання цін триватиме щонайменше до вересня, а перебої збережуться у важкодоступних регіонах. При цьому системної кризи поки що не прогнозується: дизельне паливо, необхідне армії та сільському господарству, у дефіциті не перебуває.

"Повномасштабна паливна криза, яка паралізувала б армію, транспорт і економіку, поки далека", - резюмував Вакуленко.

Нагадаємо, в ніч на 13 серпня дрони вдарили по нафтопереробному заводу в Слов'янську-на-Кубані (Краснодарський край).

У ніч на 21 серпня дрони знову атакували НПЗ у Новошахтинську Ростовської області, де виникла пожежа.

