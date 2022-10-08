Удари по цивільній інфраструктурі в Україні знаменують новий етап війни, - WSJ

Після того, як на початку вересня українські сили почали відвойовувати ділянки території, Росія відповіла атаками на найважливішу громадянську інфраструктуру України. Удари знаменують собою новий етап війни, коли РФ загрожує цивільному населенню далеко від лінії фронту повенями та морозними ночами без тепла з наближенням зими.

Безпілотники-камікадзе, які Росія закупила в Ірані, останніми тижнями завдавали ударів як по цивільних, так і військових цілях в Україні. РФ завдавала ударів по українській інфраструктурі протягом усієї війни, а за даними Міністерства інфраструктури України, з 24 лютого було здійснено понад 4000 атак. За даними Міністерства, більшість цих ударів мали військову мету.

Однак останній раунд атак сигналізує про тактичну зміну після поразки Росії на землі, сказав Джон Едвард Хербст, колишній посол США в Україні.

"Москва явно не в змозі в найближчому майбутньому перемогти українську армію. Це дало їм додаткову причину ускладнювати життя українцям, займаючись критичною інфраструктурою", - сказав він.

Хоча Кремль заявив, що не завдає ударів по цивільним особам, президент РФ Володимир Путін попередив, що удари по критично важливій інфраструктурі можуть стати нормою.

По всій країні працівники критичних точок інфраструктури зараз проводять навчання з протидії різноманітним атакам. З наближенням зими українські чиновники особливо готуються допомогти людям вижити у разі пошкодження газопроводів, купуючи резервні генератори для створення пунктів обігріву, якщо це потрібно.