UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Удари по ТЕС, Ладижин без тепла, світло вимикали по всій Україні: наслідки атаки РФ

Фото: енергетика України в ніч на 30 жовтня була під масованим ударом ворога (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У ніч проти 30 жовтня Росія здійснила масштабний комбінований удар по Україні, застосувавши ракети "Калібр", Х-101, "Кинджал" і ударні дрони "Шахеди". Основною метою стали західні області та міста, а саме - об'єкти енергетики.

РБК-Україна в матеріалі нижче зібрало головне про нічну атаку.

Головне:

  • Росія здійснила масштабну ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру України.
  • Застосовано ракети "Калібр", Х-101, "Кинджал" і багато "Шахедів".
  • Основні цілі - теплоелектростанції та енергетичні об’єкти у західних регіонах.
  • У всіх областях планові відключення світла.
  • Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС, ведуться відновлювальні роботи.
  • Це вже третя масована атака на енергетичні об’єкти у жовтні.

Головний удар - енергетика

Ворог почав свою атаку ударними дронами-камікадзе. Повітряні сили ЗСУ писали про пуски "Шахедів" ворогом ще від учорашнього вечора. Під ударом була Чернігівщина. 

Вже після 3:00 Повітряні сили зафіксували пуски крилатих ракет з моря - частина вдарила по Запоріжжю та Дніпропетровщині, інші полетіли на захід. За даними моніторингових каналів, "Кинджали” атакували Ладижин (Вінницька область), згодом удари фіксували у напрямку Бурштина (Івано-Франківщина), Добротвора та Стрия (Львівщина).

Під загрозою були також Сміла, Канів, Чернівці, Тернопіль та Львів. Під ранок у Львові та Івано-Франківській області почались перебої зі світлом.

Пізніше міністр енергетики підтвердила - Росія знову завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України.

Спочатку в багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії. Після 6:40 ракети зникли з радарів, проте "Шахеди" продовжили атаку, зокрема на енергетичні об’єкти у Ладижині, Добротворі й Бурштині. В останньому місцеві Телеграм-канали писали про серію вибухів.

Вже близько 08:00 стало відомо, що замість аварійних відключень по всій Україні ввели графіки планових відключень електрики.

За інформацією ДТЕК, Росія знову атакувала теплоелектростанції в різних регіонах України, серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Йде робота над усуненням наслідків.

Це вже третя масована атака на теплоелектростанції компанії за жовтень.

Вже о 10:20 Міненерго заявило, що погодинні відключення електроенергії скасовані на всій території України.

Водночас існує ймовірність їх повернення протягом доби. Тому треба стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго вашого регіону.

У деяких регіонах до 19:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Наслідки по регіонах

У Києві близько 01:00 оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих дронів. Працювала ППО. Пізніше небезпека вже була оголошена через ракетну загрозу.

Про влучання чи падіння уламків у Києві не повідомлялося. 

Київська область

Тим часом у Київській області, а саме в Борисполі постраждала 35-річна жінка.

Загалом в області наслідки ворожої атаки у двох районах:

  • В Бориспільському районі пошкоджено 7 приватних будинків, будівлі підприємства, у трьох багатоповерхівках вибиті вікна. Пошкоджено 9 автомобілів та 8 автобусів, 2 автомобілі знищено. 
  • У Білоцерківському районі пошкоджено один приватний будинок.
 
Фото: наслідки ворожої атаки по Київщині цієї ночі (t.me/Mykola_Kalashnyk)

Запоріжжя

По Запоріжжю ворог бив ракетами та безпілотниками.

Унаслідок удару по місту поранені щонайменше 15 людей, у тому числі шестеро маленьких дітей, заявили в ОВА. Але кількість постраждалих постійно зростає.

Рятувальники підтвердили інформацію, що під завалами перебуває людина.

Є пошкодження будинків та влучання у гуртожиток - там зруйновані кілька поверхів. Постраждали й обʼєкти інфраструктури. 

 
Фото: у Запоріжжі знищено гуртожиток (t.me/zoda_gov_ua)
 

Дніпро 

Ворог атакував Дніпро ракетою. Її спрямував на підприємство. Загиблих і постраждалих немає. 

Безпілотниками агресор влучив по Покровській та Миколаївській громадах Синельниківського району. Виникли пожежі. Пошкоджені інфраструктура та приватні будинки.

По Нікопольщині російська армія била FPV-дронами та артилерією. Потерпали райцентр, Марганецька, Покровська, Мирівська громади. Без жертв.

 
Фото: в Дніпрі ворог спрямував ракету по об’єкту інфраструктури (t.me/dsns_telegram)

Миколаївщина

Внаслідок ворожої масованої атаки в Миколаївській області зафіксовані знеструмлення. За даними "Укрзалізниці", деякі пасажирські поїзди в регіоні курсуватимуть із затримками. Ведуться роботи з відновлення.

Постраждалих немає.

Ладижин 

Через російську атаку Ладижин (Вінницька область), де знаходиться ТЕС, залишився без тепла й води.

За словами секретаря міськради Олександра Коломійця, фахівці наразі запускають міжбудинкові колонки та організовують підвіз технічної води. Також готують альтернативну систему теплопостачання.

Дитсадки тимчасово не працюють.

В ОВА пізніше повідомили, що Вінниччина сьогодні опинилася під масованою атакою. Внаслідок прильотів є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, житлових будинків, транспорту. 4 дорослих отримали травми легкої та середньої ступенів тяжкості та 1 дитина 7 років, яка у важкому стані.

Наразі відбувається гасіння пожеж. Поступово відновлюється електропостачання в області.

Івано-Франківщина

На світанку ворог завдав масованого удару по обʼєкту критичної інфраструктури Прикарпаття, заявили в ОВА.

На цей час інформації про постраждалих немає.

Також відомо про два домогосподарства, що зазнали незначних ушкоджень.

Що стосується самого Івано-Франківська, то там без наслідків.

"На території громади все спокійно! Пошкоджень нема! Водопостачання і включення теплопостачання без перебоїв! Щодо світла, то можливі погодинні відключення!", - повідомив мер міста Руслан Марцінків.

За словами голови ОВА Світлани Онищук, на світанку ворог завдав масованого удару по обʼєкту критичної інфраструктури Прикарпаття. Подробиць вона не навела.

Бурштин

Місцеві Телеграм-канали повідомляли про десятки вибухів у місті Бурштин, біля якої розташована Бурштинська ТЕС - це найбільша теплоелектростанція на заході України й одна з найпотужніших в країні. Вона забезпечує світлом 3 млн споживачів у Закарпатській, частково Івано-Франківській та Львівській областях.

ТЕС розташована на перетині ліній електропередач, що з'єднують Україну з Угорщиною, Румунією, Словаччиною. ТЕС під'єднана до електромережі за допомогою ЛЕП 4×220кВ, 4×330кВ та 1×400кВ.

Під час російсько-української війни внаслідок російських ракетних атак станція зазнала сильних руйнувань, проте за словами керівництва ТЕС буде відновлена.

Львівщина

У деяких районах Львова під час атаки зникло світло.

Моніторингові канали повідомляли, що одна з ракет на Львівщині могла вдарити по Стрию, де розташовані газові сховища.

Близько 6:20 кілька крилатих ракет зафіксували у повітряному просторі області.

Місцева влада вранці повідомила, що внаслідок комбінованого повітряно-ракетного удару, на Львівщині пошкоджені два об’єкти енергетичної інфраструктури.

Черкащина

На Черкащині через обстріл спалахнула пожежа на фермі, повідомили в ДСНС.

Вогонь знищив покрівлю на площі 1200 кв. м, загинула одна тварина.

 
Фото: у Черкаській області горіла ферма (t.me/dsns_telegram)

Кіровоградщина

У повітряному просторі Кіровоградської області вночі було зафіксовано десятки ворожих дронів та крилаті ракети.

"В громадах області обійшлося без надзвичайних подій", - повідомили в ОВА.

Хмельницька область

Під час повітряної тривоги в Хмельницькій області працювала ППО, мешканці регіону могли чути вибухи.

Є збиття ворожих цілей.

Станом на зараз повідомлень про жертв чи руйнування на Хмельниччині немає.

Нагадаємо, що сьогодні внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру у всіх регіонах України світло вимикатимуть за графіками з 08:00 до 19:00 - обсягом від 1 черги до 2 черг.

Як подивитися свою чергу та графік - в окремому матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися дані: ДСНС, Міненерго, "Укренерго", а також заяви ОВА та інших представників місцевої влади тощо.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗапоріжжяЛьвівМіненергоТЕСВінницька областьГрафіки відключення світлаБурштынская ТЭСВійна в УкраїніРакетний ударАтака дронівВідключеня світлаЕнергетики