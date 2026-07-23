Удари по суднах та десятки загиблих: український експорт через Чорне море зупинився

Він розповів, що Одеська область вже третій тиждень поспіль перебуває під постійними атаками російських військ. Щодня в регіоні лунає щонайменше 10 повітряних тривог, під час яких ворог б'є ракетами та дронами по портах і місту.

"Люди постійно перебувають у тривожному стані, бо обстріли не припиняються третій тиждень. Ворог дуже активно обстрілює Одесу, обстрілює порти", - зазначив Кіпер.

Через високі безпекові ризики судновласники деяких іноземних компаній призупинили подачу нових заявок на захід в українські порти. Вони побоюються за життя своїх екіпажів, цілісність кораблів та страхові ризики в зоні бойових дій.

Наслідки російських ударів по суднах

Кіпер розповів, що протягом останнього тижня окупанти цілеспрямовано атакували цивільний торговельний флот, що призвело до численних жертв. Зокрема, у неділю, 19 липня, під час удару по одному із суден загинули 10 членів екіпажу - громадяни Сирії та Індії.

За словами очільника ОВА, загалом через ворожі обстріли на Одещині за минулий тиждень загинули 30 людей, ще 80 отримали поранення.

"Ми зараз намагаємося повністю передивитися підходи до "прикриття" і поновити судноплавство, як це було останні три роки", - наголосив він.

Кіпер також зауважив, що після відкриття "морського коридору" у 2023 році росіяни постійно намагалися зірвати судноплавство. Ворог регулярно вів розвідку, обстрілював портову інфраструктуру та намагався завдати шкоди іноземному флоту.