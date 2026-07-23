Удары по судам и десятки погибших: украинский экспорт через Черное море остановился

Он рассказал, что Одесская область уже третью неделю подряд находится под постоянными атаками российских войск. Ежедневно в регионе раздается по меньшей мере 10 воздушных тревог, во время которых враг бьет ракетами и дронами по портам и городу.

"Люди постоянно находятся в тревожном состоянии, потому что обстрелы не прекращаются третью неделю. Враг очень активно обстреливает Одессу, обстреливает порты", - отметил Кипер.

Из-за высоких рисков безопасности судовладельцы некоторых иностранных компаний приостановили подачу новых заявок на мероприятие в украинские порты. Они опасаются за жизнь своих экипажей, целостность кораблей и страховые риски в зоне боевых действий.

Последствия российских ударов по судам

Кипер рассказал, что в течение последней недели оккупанты целенаправленно атаковали гражданский торговый флот, что привело к многочисленным жертвам. В частности, в воскресенье, 19 июля, в результате удара по одному из судов погибли 10 членов экипажа - граждане Сирии и Индии.

По словам главы ОВА, всего из-за вражеских обстрелов в Одесской области за минувшую неделю погибли 30 человек, еще 80 получили ранения.

"Мы сейчас пытаемся полностью пересмотреть подходы к "прикрытию" и возобновить судоходство, как это было последние три года", - подчеркнул он.

Кипер также отметил, что после открытия морского коридора в 2023 году россияне постоянно пытались сорвать судоходство. Враг регулярно вел разведку, обстреливал портовую инфраструктуру и пытался нанести ущерб иностранному флоту.