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Удары по судам и десятки погибших: украинский экспорт через Черное море остановился

14:47 23.07.2026 Чт
2 мин
Иностранные компании опасаются за жизнь экипажей, целостность судов и страховые риски
aimg Валерий Ульяненко
Фото: последствия российской атаки на гражданское судно (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Украинский морской экспорт фактически остановился из-за российских атак на портовую инфраструктуру и иностранные коммерческие суда.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил начальник Одесской ОВА Олег Кипер в эфире телемарафона.

Он рассказал, что Одесская область уже третью неделю подряд находится под постоянными атаками российских войск. Ежедневно в регионе раздается по меньшей мере 10 воздушных тревог, во время которых враг бьет ракетами и дронами по портам и городу.

"Люди постоянно находятся в тревожном состоянии, потому что обстрелы не прекращаются третью неделю. Враг очень активно обстреливает Одессу, обстреливает порты", - отметил Кипер.

Из-за высоких рисков безопасности судовладельцы некоторых иностранных компаний приостановили подачу новых заявок на мероприятие в украинские порты. Они опасаются за жизнь своих экипажей, целостность кораблей и страховые риски в зоне боевых действий.

Последствия российских ударов по судам

Кипер рассказал, что в течение последней недели оккупанты целенаправленно атаковали гражданский торговый флот, что привело к многочисленным жертвам. В частности, в воскресенье, 19 июля, в результате удара по одному из судов погибли 10 членов экипажа - граждане Сирии и Индии.

По словам главы ОВА, всего из-за вражеских обстрелов в Одесской области за минувшую неделю погибли 30 человек, еще 80 получили ранения.

"Мы сейчас пытаемся полностью пересмотреть подходы к "прикрытию" и возобновить судоходство, как это было последние три года", - подчеркнул он.

Кипер также отметил, что после открытия морского коридора в 2023 году россияне постоянно пытались сорвать судоходство. Враг регулярно вел разведку, обстреливал портовую инфраструктуру и пытался нанести ущерб иностранному флоту.

Напомним, Россия нанесла удары по гражданским грузовым судам в Черном море и заблокировала работу украинского морского коридора. На фоне угрозы мировой продовольственной безопасности Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН.

Отметим, один из крупнейших в мире контейнерных перевозчиков - Maersk - приостановил обслуживание маршрутов через Черноморский рыбный порт. Причина - усиление российских атак на портовую инфраструктуру.

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