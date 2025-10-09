Удари РФ зупинили рух потягів у напрямку Сумщини та Чернігівщини, - ОВА

Він наголосив, що російські окупанти продовжують намагатися ускладнити залізничне сполучення з прифронтовими регіонами.

"Пасажири у безпеці. Ми постійно координуємо дії з Укрзалізницею та громадами, щоб швидко реагувати на ситуацію й допомагати людям", - йдеться у його дописі.

Григоров повідомив, що перевезення пасажирів здійснюється резервним транспортом і автобусами місцевих громад. Організовано трансфери до Конотопа, Шостки та Сум.