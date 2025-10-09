Удары РФ остановили движение поездов в направлении Сумщины и Черниговщины, - ОВА

Он подчеркнул, что российские оккупанты продолжают пытаться усложнить железнодорожное сообщение с прифронтовыми регионами.

"Пассажиры в безопасности. Мы постоянно координируем действия с Укрзализныцей и громадами, чтобы быстро реагировать на ситуацию и помогать людям", - говорится в его сообщении.

Григоров сообщил, что перевозка пассажиров осуществляется резервным транспортом и автобусами местных громад. Организованы трансферы в Конотоп, Шостку и Сумы.