Удары РФ остановили движение поездов в направлении Сумщины и Черниговщины, - ОВА

Движение поездов в направлении Сумской и Черниговской областей временно остановлено. Причина - невозможность проезда на одном из участков пути.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Сумской областной военной администрации Олега Григорова в Telegram.
Он подчеркнул, что российские оккупанты продолжают пытаться усложнить железнодорожное сообщение с прифронтовыми регионами.
"Пассажиры в безопасности. Мы постоянно координируем действия с Укрзализныцей и громадами, чтобы быстро реагировать на ситуацию и помогать людям", - говорится в его сообщении.
Григоров сообщил, что перевозка пассажиров осуществляется резервным транспортом и автобусами местных громад. Организованы трансферы в Конотоп, Шостку и Сумы.
Напомним, РФ ударами по железной дороге пытается обрезать сообщение с Сумской и Черниговской областями. Россияне бьют, чтобы заблокировать основные и резервные маршруты.
В понедельник, 6 октября, "Укрзализныця" отменила ряд пригородных поездов на Сумщине из-за масштабного обстрела. Страна-агрессор намеренно атаковала дронами пассажирский поезд Шостка-Киев.
В ночь на среду, 8 октября россияне атаковали беспилотниками Черниговскую область. Основные удары пришлись на Нежин, Прилуки и Семеновскую громаду.
Атака на железнодорожную инфраструктуру вблизи Нежина повредила полотно и остановила движение поездов в направлении Киева. В результате атак на Нежинском направлении движение поездов затруднено.