ua en ru
Пт, 07 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

Удари РФ пошкодили активи німецьких компаній в Україні та Чорному морі

05:05 07.08.2026 Пт
2 хв
Одне із суден зазнало удару навіть під час евакуації екіпажу
aimg Катерина Коваль
Удари РФ пошкодили активи німецьких компаній в Україні та Чорному морі Фото: атаки Росії в Чорному морі торкнулись і німецьких компаній (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Унаслідок російських атак 5 серпня постраждали судно та склади німецьких компаній Liqui Moly і Puma в Україні, а також вантажне судно в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Що сталось із судном у Чорному морі

Німецький балкер Emil зазнав ударів кількох російських дронів у Чорному морі поблизу Одеси - про це повідомило видання Bild. Через атаку відмовили кілька технічних систем, судно втратило здатність маневрувати, і на ньому спалахнула пожежа. Атака сталась 5 серпня, коли судно перебувало приблизно за 21 морську милю від порту Одеси.

Екіпаж евакуювали, однак під час евакуації по судну вдарив ще один безпілотник. За неперевіреними даними, ніхто не постраждав. Серед членів екіпажу громадян Німеччини не було. Балкер ходить під ліберійським прапором, але належить судноплавній компанії з Гамбурга Johann M.K. Blumenthal.

Другим постраждалим судном став сухогруз Mera Queen із зерном на борту під прапором Гвінеї-Бісау - унаслідок удару загинув один член екіпажу, повідомили українська влада.

Міноборони Росії підтвердило удари по двох вантажних суднах, не назвавши їх, стверджуючи, що вони перевозили військову техніку для української армії.

Що сталось зі складом Liqui Moly в Києві

Того ж дня під час російської атаки на Київ однією з цілей став склад німецької компанії Liqui Moly з Ульма, яка виробляє мастильні матеріали. Унаслідок атаки та подальшої пожежі ніхто не постраждав, збитки оцінюють у кілька мільйонів євро - про це повідомив представник компанії Сіна Атаї.

За даними Liqui Moly, повністю зруйнований обʼєкт був центральним складом дистриб'ютора компанії в Україні, де серед іншого зберігалась продукція для українського ринку. Відновлення складу наразі не розглядають.

"Разом ми працюємо над тим, щоб обмежити наслідки інциденту та продовжувати забезпечувати поставки нашим клієнтам", - заявив представник компанії.

Нагадаємо, ситуація навколо ударів по цивільному судноплавству в Чорному морі викликала занепокоєння й на міжнародному рівні - 27 липня Радбез ООН провів екстрене засідання саме через атаки на цивільні судна, які загрожують глобальній продовольчій безпеці.

Глава МЗС Андрій Сибіга тоді ж наголошував, що Росія намагається перетворити Чорне море на осередок дестабілізації, цілеспрямовано атакуючи цивільні торговельні судна.

Наслідки цих ударів уже відчутні для економіки - через атаки на портову інфраструктуру та іноземні комерційні судна український морський експорт фактично зупинився.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна в Україні
Новини
Навроцький зробив заяву про допомогу Україні і згадав "бандерівські прапори"
Навроцький зробив заяву про допомогу Україні і згадав "бандерівські прапори"
Аналітика
За рік ніхто з бізнесу не жалівся на тиск офіційно: інтерв'ю з заступником Генпрокурора Кримом
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події За рік ніхто з бізнесу не жалівся на тиск офіційно: інтерв'ю з заступником Генпрокурора Кримом