Удари РФ пошкодили активи німецьких компаній в Україні та Чорному морі

Унаслідок російських атак 5 серпня постраждали судно та склади німецьких компаній Liqui Moly і Puma в Україні, а також вантажне судно в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle .

Що сталось із судном у Чорному морі

Німецький балкер Emil зазнав ударів кількох російських дронів у Чорному морі поблизу Одеси - про це повідомило видання Bild. Через атаку відмовили кілька технічних систем, судно втратило здатність маневрувати, і на ньому спалахнула пожежа. Атака сталась 5 серпня, коли судно перебувало приблизно за 21 морську милю від порту Одеси.

Екіпаж евакуювали, однак під час евакуації по судну вдарив ще один безпілотник. За неперевіреними даними, ніхто не постраждав. Серед членів екіпажу громадян Німеччини не було. Балкер ходить під ліберійським прапором, але належить судноплавній компанії з Гамбурга Johann M.K. Blumenthal.

Другим постраждалим судном став сухогруз Mera Queen із зерном на борту під прапором Гвінеї-Бісау - унаслідок удару загинув один член екіпажу, повідомили українська влада.

Міноборони Росії підтвердило удари по двох вантажних суднах, не назвавши їх, стверджуючи, що вони перевозили військову техніку для української армії.

Що сталось зі складом Liqui Moly в Києві

Того ж дня під час російської атаки на Київ однією з цілей став склад німецької компанії Liqui Moly з Ульма, яка виробляє мастильні матеріали. Унаслідок атаки та подальшої пожежі ніхто не постраждав, збитки оцінюють у кілька мільйонів євро - про це повідомив представник компанії Сіна Атаї.

За даними Liqui Moly, повністю зруйнований обʼєкт був центральним складом дистриб'ютора компанії в Україні, де серед іншого зберігалась продукція для українського ринку. Відновлення складу наразі не розглядають.

"Разом ми працюємо над тим, щоб обмежити наслідки інциденту та продовжувати забезпечувати поставки нашим клієнтам", - заявив представник компанії.