Трамп відповів на прохання Зеленського надати Україні ракети для ППО
Президент США відповів на заклик Зеленського надати Україні далекобійні ракети або додаткові системи Patriot, звинувативши у дефіциті боєприпасів попередню адміністрацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Дональда Трампа.
Журналісти запитали президента, чи готовий він надати Україні прохані далекобійні ракети або додаткові батареї Patriot.
"Ну, ми теж хочемо ракети. Знаєте, коли Байден дав йому так багато - Байден віддав боєприпасів на 300 мільярдів доларів. Коли я залишав цю посаду, склади були повні, а він роздав більшу їх частину. Тепер ми відновлюємо запаси і використовуємо боєприпаси, які дуже потужні, дуже хороші, але ми б їх не використовували - довелось би застосовувати щось інше", - відповів Трамп.
На запитання про зростання російських атак на цивільне населення президент відповів ухильно, зазначивши, що США безпосередньо не залучені до конфлікту, оскільки їх від нього відділяє океан. За його словами, йому боляче спостерігати за втратами з обох сторін.
Нагадаємо, 8 липня Зеленський провів зустріч із Трампом на полях саміту НАТО, після якої американський лідер заявив, що Вашингтон може дозволити Україні налагодити власне виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot.
Пізніше, 28 липня, сторони знову порушили це питання під час переговорів - крім локалізації виробництва перехоплювачів, обговорили й активізацію мирного процесу.
Втім, уже 31 липня Трамп заявив, що США не надавали Україні ліцензії на виробництво перехоплювачів для Patriot, і цього може не статись і в майбутньому - за його словами, США повинні "дуже обережно ставитись до передачі секретів цієї зброї".