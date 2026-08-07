Трамп відповів на прохання Зеленського надати Україні ракети для ППО

Журналісти запитали президента, чи готовий він надати Україні прохані далекобійні ракети або додаткові батареї Patriot.

"Ну, ми теж хочемо ракети. Знаєте, коли Байден дав йому так багато - Байден віддав боєприпасів на 300 мільярдів доларів. Коли я залишав цю посаду, склади були повні, а він роздав більшу їх частину. Тепер ми відновлюємо запаси і використовуємо боєприпаси, які дуже потужні, дуже хороші, але ми б їх не використовували - довелось би застосовувати щось інше", - відповів Трамп.

На запитання про зростання російських атак на цивільне населення президент відповів ухильно, зазначивши, що США безпосередньо не залучені до конфлікту, оскільки їх від нього відділяє океан. За його словами, йому боляче спостерігати за втратами з обох сторін.