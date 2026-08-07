Удары РФ повредили активы немецких компаний в Украине и Черном море

В результате российских атак 5 августа пострадали судно и склады немецких компаний Liqui Moly и Puma в Украине, а также грузовое судно в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle .

Что произошло с судном в Черном море

Немецкий балкер Emil получил удары нескольких российских дронов в Черном море вблизи Одессы - об этом сообщило издание Bild. Из-за атаки отказали несколько технических систем, судно потеряло способность маневрировать, и на нем вспыхнул пожар. Атака произошла 5 августа, когда судно находилось примерно в 21 морской миле от порта Одессы.

Экипаж был эвакуирован, однако во время эвакуации по судну ударил еще один беспилотник. По непроверенным данным, никто не пострадал. Среди членов экипажа граждан Германии не было. Балкер ходит под либерийским флагом, но принадлежит судоходной компании из Гамбурга Johann MK Blumenthal.

Вторым пострадавшим судном стал сухогруз Mera Queen с зерном на борту под флагом Гвинеи-Бисау - в результате удара погиб один член экипажа, сообщили украинские власти.

Минобороны России подтвердило удары по двум грузовым судам, не назвав их, утверждая, что они перевозили военную технику для украинской армии.

Что произошло с составом Liqui Moly в Киеве

В тот же день во время российской атаки на Киев одной из целей стал состав немецкой компании Liqui Moly из Ульма, производящей смазочные материалы. В результате атаки и последующего пожара никто не пострадал, ущерб оценивается в несколько миллионов евро - об этом сообщил представитель компании Сина Атаи.

По данным Liqui Moly, полностью разрушенный объект являлся центральным составом дистрибьютора компании в Украине, где среди прочего хранилась продукция для украинского рынка. Восстановление состава пока не рассматривается.

"Вместе мы работаем над тем, чтобы ограничить последствия инцидента и продолжать обеспечивать поставки нашим клиентам", - заявил представитель компании.