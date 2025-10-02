Частина міста без гарячої води: в Чернігові через атаку не працює більшість котелень

У Чернігові через російську атаку зупинено роботу більшості котелень, в деяких районах вдалося відновити електропостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернігівську міську раду у Telegram.
Зокрема, внаслідок учорашньої атаки на енергетичні об’єкти та знеструмлення міста Чернігова було зупинено більшість міських котелень АТ "Облтеплокомуненерго", але пізніше перезапустили шість котелень у тих районах, де вдалося відновити електропостачання.
Також поступово відновлюється й гаряче водопостачання.
Наразі відомо, що у Чернігові розгортаються пункти незламності за адресами:
Нагадаємо, в результаті ворожих ударів по енергетиці України є знеструмлені споживачі у кількох областях. Найскладніша ситуація зберігається на Сумщині та Чернігівщині.
В "Чернігівобленерго" вчора внаслідок масованих ударів РФ по критичній інфраструктурі заявили, що ситуація в енергосистемі регіону залишається мегакритичною. Через що від 1 жовтня в області діють жорсткі графіки відключень світла.
Внаслідок нічної масованої атаки РФ зафіксовано перебої з електропостачанням в Одеській області. На ранок 2 жовтня тимчасово без світла залишаються 46,6 тисячі споживачів.