Частина міста без гарячої води: в Чернігові через атаку не працює більшість котелень

Зокрема, внаслідок учорашньої атаки на енергетичні об’єкти та знеструмлення міста Чернігова було зупинено більшість міських котелень АТ "Облтеплокомуненерго", але пізніше перезапустили шість котелень у тих районах, де вдалося відновити електропостачання.

Також поступово відновлюється й гаряче водопостачання.

Наразі відомо, що у Чернігові розгортаються пункти незламності за адресами: