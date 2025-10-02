UA

Частина міста без гарячої води: в Чернігові через атаку не працює більшість котелень

Фото: в Чернігові через атаку РФ зупинена робота більшості котелень (facebook.com)
Автор: Оксана Тесленко

У Чернігові через російську атаку зупинено роботу більшості котелень, в деяких районах вдалося відновити електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернігівську міську раду у Telegram.

Зокрема, внаслідок учорашньої атаки на енергетичні об’єкти та знеструмлення міста Чернігова було зупинено більшість міських котелень АТ "Облтеплокомуненерго", але пізніше перезапустили шість котелень у тих районах, де вдалося відновити електропостачання.

Також поступово відновлюється й гаряче водопостачання.

Наразі відомо, що у Чернігові розгортаються пункти незламності за адресами:

  • біля супермаркету "Велмарт" (вул. Незалежності, 32);
  •  біля ТРЦ "Hollywood" (пр-т Левка Лук’яненка, 74);
  • вул. Стрілецька, 4;
  •  біля будинку культури (вул. Дмитра Самоквасова, 8);
  •  біля школи мистецтв (вул. 1-ша Кордівка, 8);
  •  проспект Миру, 201-Б; вул. Єськова, 10.

Удари РФ по енергетиці

Нагадаємо, в результаті ворожих ударів по енергетиці України є знеструмлені споживачі у кількох областях. Найскладніша ситуація зберігається на Сумщині та Чернігівщині.

В "Чернігівобленерго" вчора внаслідок масованих ударів РФ по критичній інфраструктурі заявили, що ситуація в енергосистемі регіону залишається мегакритичною. Через що від 1 жовтня в області діють жорсткі графіки відключень світла.

Внаслідок нічної масованої атаки РФ зафіксовано перебої з електропостачанням в Одеській області. На ранок 2 жовтня тимчасово без світла залишаються 46,6 тисячі споживачів.

