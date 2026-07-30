В ударі РФ було понад 70 ракет і 280 дронів, перехоплювачів ППО критично не вистачає, - Зеленський

Росія вночі завдала масованого удару по Україні понад 70 ракетами, значна частина яких - балістичні, і більш ніж 280 ударними дронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента України Володимира Зеленського.
Українські захисники знищили понад 260 із запущених дронів. Значну частину крилатих ракет збила бойова авіація.
Навіть мобільні вогневі групи змогли відпрацювати по крилатих ракетах - це підрозділи, які прикривають небо переносною зброєю там, де не встигають спрацювати основні системи ППО.
Внаслідок удару постраждали десятки звичайних житлових будинків. Пошкоджень зазнали також цивільні підприємства та об'єкти інфраструктури. Є загиблі та поранені.
Президент звернув увагу на брак ракет для протиповітряної оборони, які надходять від партнерів.
"В умовах, коли ракет для ППО від партнерів критично не вистачає, наші воїни роблять просто нереальні речі, демонструючи дуже високий рівень професіоналізму", - зазначив Зеленський.
Атака стала продовженням серії нічних ударів по Україні наприкінці липня.
Уночі 30 липня російські війська атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг та Вінниччину балістичними ракетами.
У Києві через падіння уламків виникли пожежі, а в Криворізькому районі, за даними ЗМІ, зафіксували влучання по житловому сектору.
Тим часом на тлі цієї атаки в Люблінському воєводстві Польщі виявили вирву на місці падіння невідомого об'єкта.
Місцева влада повідомляла про повітряну тривогу через можливе порушення повітряного простору країни російськими ракетами.
Нагадаємо, ще напередодні, в ніч на 29 липня, Росія випустила по Україні 229 ударних дронів, з яких сили ППО збили або подавили 65 цілей.