В ударе РФ было более 70 ракет и 280 дронов, перехватчиков ПВО критически не хватает, - Зеленский

Сколько целей уничтожили военные

Украинские защитники уничтожили более 260 из запущенных дронов. Значительную часть крылатых ракет сбила боевая авиация.

Даже мобильные огневые группы смогли отработать по крылатым ракетам - это подразделения, прикрывающие небо переносным оружием там, где не успевают сработать основные системы ПВО.

Последствия атаки

В результате удара пострадали десятки обычных жилых домов. Повреждения получили также гражданские предприятия и объекты инфраструктуры. Есть погибшие и раненые.

Что сказал Зеленский

Президент обратил внимание на нехватку ракет для противовоздушной обороны, поступающих от партнеров.

"В условиях, когда ракет для ПВО от партнеров критически не хватает, наши воины делают просто нереальные вещи, демонстрируя очень высокий уровень профессионализма", - отметил Зеленский.

Атака по Украине 30 июля: что известно

Атака стала продолжением серии ночных ударов по Украине в конце июля.

Ночью 30 июляроссийские войска атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог и Виннитчину баллистическими ракетами.

В Киеве из-за падения обломков возникли пожары, а в Криворожском районе, по данным СМИ, зафиксировали попадание по жилому сектору.