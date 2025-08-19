Готували удари по Києву та диверсії на Одещині: викрито агентів ГРУ (фото)
Служба безпеки України викрила агентурну мережу ГРУ РФ, яка координувала ракетно-дронові удари по Києву та влаштовувала диверсії в Одеській області. До неї входили: в минулому викладачка київського університету, її колишній студент та ексвійськовий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Служба безпеки України викрила агентурну мережу російської воєнної розвідки (ГРУ), яка займалася коригуванням повітряних ударів по Києву та влаштовувала диверсії в Одеській області.
Розвідувальний осередок складався з чотирьох осіб:
- двоє осіб - безпосередні агенти-виконавці, що здійснювали "замовлення";
- одна особа - виконувала роль "зв’язкової", через неї передавалися інструкції;
- четвертий учасник - кадровий співробітник ГРУ Максим Чачин, який був безпосереднім куратором.
СБУ затримала агентів-виконавців ще у лютому 2025 року. Після цього правоохоронці провели комплекс слідчо-оперативних заходів, завдяки яким встановили інших учасників мережі.
Вербування та агентурна схема
Один із співробітників ГРУ залучив до підривної діяльності колишню викладачку одного з київських університетів. Після переїзду до Росії у 2021 році вона почала співпрацю з окупантами.
З початку повномасштабного вторгнення зрадниця встановила напряму агентурний канал зі своїм колишнім студентом - 27-річним киянином, який підтримував російську агресію. У подальшому жінка познайомила його з 40-річним ексвійськовим із Києва, який володів відомостями про розміщення підрозділів ЗСУ.
Як діяла група
Агенти обходили стратегічні об’єкти, позначали їх на Google-картах та передавали куратору для підготовки ракетно-дронових ударів по Києву. Згодом переїхали до Одеси, де спочатку ховалися, а потім виконали підпали двох веж мобільного зв’язку та кількох електропідстанцій.
Також вони готували теракти з використанням саморобних вибухових пристроїв - ці плани вдалося зірвати СБУ.
Судовий процес і покарання
Наразі слідчі СБУ передали до суду обвинувальний акт щодо агентів за такими статтями Кримінального кодексу України: державна зрада, диверсія, умисне пошкодження об’єктів електроенергетики та незаконне поводження зі зброєю і вибухівкою.
Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомлення про підозру готуються також для їхнього куратора та "зв’язкової".
Нагадаємо, на Донеччині СБУ затримала продавчиню місцевого магазину, яка вела розвідку для російських спецслужб. Жінка знімала колони ЗСУ з вікна власного будинку та дізнавалася координати запасних командних пунктів і складів. Під виглядом розмов із покупцями вона випитувала важливу інформацію, яку ворог планував використати для атак на Дружківку.
Також правоохоронці затримали агента на Дніпропетровщині, який допомагав окупантам коригувати ракетно-дронові удари по Павлограду та відстежував пересування військових ешелонів ЗСУ.