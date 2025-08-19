Готували удари по Києву та диверсії на Одещині: викрито агентів ГРУ (фото)

Служба безпеки України викрила агентурну мережу ГРУ РФ, яка координувала ракетно-дронові удари по Києву та влаштовувала диверсії в Одеській області. До неї входили: в минулому викладачка київського університету, її колишній студент та ексвійськовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Служба безпеки України викрила агентурну мережу російської воєнної розвідки (ГРУ), яка займалася коригуванням повітряних ударів по Києву та влаштовувала диверсії в Одеській області.

Розвідувальний осередок складався з чотирьох осіб:

двоє осіб - безпосередні агенти-виконавці, що здійснювали "замовлення";

одна особа - виконувала роль "зв’язкової", через неї передавалися інструкції;

четвертий учасник - кадровий співробітник ГРУ Максим Чачин, який був безпосереднім куратором.

СБУ затримала агентів-виконавців ще у лютому 2025 року. Після цього правоохоронці провели комплекс слідчо-оперативних заходів, завдяки яким встановили інших учасників мережі.

Вербування та агентурна схема

Один із співробітників ГРУ залучив до підривної діяльності колишню викладачку одного з київських університетів. Після переїзду до Росії у 2021 році вона почала співпрацю з окупантами.

З початку повномасштабного вторгнення зрадниця встановила напряму агентурний канал зі своїм колишнім студентом - 27-річним киянином, який підтримував російську агресію. У подальшому жінка познайомила його з 40-річним ексвійськовим із Києва, який володів відомостями про розміщення підрозділів ЗСУ.

Як діяла група

Агенти обходили стратегічні об’єкти, позначали їх на Google-картах та передавали куратору для підготовки ракетно-дронових ударів по Києву. Згодом переїхали до Одеси, де спочатку ховалися, а потім виконали підпали двох веж мобільного зв’язку та кількох електропідстанцій.

Також вони готували теракти з використанням саморобних вибухових пристроїв - ці плани вдалося зірвати СБУ.

Судовий процес і покарання

Наразі слідчі СБУ передали до суду обвинувальний акт щодо агентів за такими статтями Кримінального кодексу України: державна зрада, диверсія, умисне пошкодження об’єктів електроенергетики та незаконне поводження зі зброєю і вибухівкою.

Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомлення про підозру готуються також для їхнього куратора та "зв’язкової".