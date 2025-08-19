ua en ru
Вт, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Удары по Киеву и диверсии в Одесской области: разоблачены агенты ГРУ РФ (фото)

Украина, Вторник 19 августа 2025 11:01
UA EN RU
Удары по Киеву и диверсии в Одесской области: разоблачены агенты ГРУ РФ (фото) Фото: СБУ остановила сеть ГРУ РФ (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть ГРУ РФ, которая координировала ракетно-дроновые удары по Киеву и устраивала диверсии в Одесской области. В группу входили: в прошлом преподаватель киевского университета, ее бывший студент и экс-военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть российской военной разведки (ГРУ), которая занималась корректировкой воздушных ударов по Киеву и устраивала диверсии в Одесской области.

Разведывательная ячейка состояла из четырех человек:

  • два человека - непосредственные агенты-исполнители, осуществлявшие "заказы";
  • один человек - выполнял роль "связного", через него передавались инструкции;
  • четвертый участник - кадровый сотрудник ГРУ Максим Чачин, который был непосредственным куратором.

СБУ задержала агентов-исполнителей еще в феврале 2025 года. После этого правоохранители провели комплекс следственно-оперативных мероприятий, благодаря которым установили других участников сети.

Вербовка и агентурная схема

Один из сотрудников ГРУ привлек к подрывной деятельности бывшую преподавательницу одного из киевских университетов. После переезда в Россию в 2021 году она начала сотрудничество с оккупантами.

С начала полномасштабного вторжения предательница установила напрямую агентурный канал со своим бывшим студентом - 27-летним киевлянином, который поддерживал российскую агрессию. В дальнейшем женщина познакомила его с 40-летним экс-военным из Киева, который владел сведениями о размещении подразделений ВСУ.

Как действовала группа

Агенты обходили стратегические объекты, обозначали их на Google-картах и передавали куратору для подготовки ракетно-дроновых ударов по Киеву. Впоследствии переехали в Одессу, где сначала прятались, а затем выполнили поджоги двух башен мобильной связи и нескольких электроподстанций.

Также они готовили теракты с использованием самодельных взрывных устройств - эти планы удалось сорвать СБУ.

Судебный процесс и наказание

Сейчас следователи СБУ передали в суд обвинительный акт в отношении агентов по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена, диверсия, умышленное повреждение объектов электроэнергетики и незаконное обращение с оружием и взрывчаткой.

Злоумышленники находятся под стражей, им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Сообщения о подозрении готовятся также для их куратора и "связной".

Напомним, в Донецкой области СБУ задержала продавщицу местного магазина, которая вела разведку для российских спецслужб. Женщина снимала колонны ВСУ из окна собственного дома и узнавала координаты запасных командных пунктов и складов. Под видом разговоров с покупателями она выспрашивала важную информацию, которую враг планировал использовать для атак на Дружковку.

Также правоохранители задержали агента на Днепропетровщине, который помогал оккупантам корректировать ракетно-дроновые удары по Павлограду и отслеживал передвижение военных эшелонов ВСУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины ГРУ Обстрелы Киева
Новости
Гарантии безопасности для Украины уже несколько месяцев разрабатывают 30 стран, - Рютте
Гарантии безопасности для Украины уже несколько месяцев разрабатывают 30 стран, - Рютте
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия