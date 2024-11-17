Удари по енергетиці та постраждалі. Що відомо про масовану атаку РФ по Україні

Росія вранці 17 листопада влаштувала масований удар по Україні. Під обстрілом опинилися об'єкти генерації та передачі електроенергії, є постраждалі та жертва.
РБК-Україна зібрало все, що відомо про наслідки атаки на Україну.
Близько 7:00 стало відомо, що росіяни масово атакують дронами та ракетами. Вибухи пролунали у Києві, Одесі, Кривому Розі, Павлограді, Вінниці, Миколаєві, Рівному, на Прикарпатті, у Хмельницькій, Львівській, Закарпатській областях.
У Повітряних силах попереджали про пуски безпілотників, балістики та ракет "Кинджал" курсом на Київ. У більшості регіонів працювала ППО.
Як розповів міністр енергетики Герман Галущенко, відбулась чергова масована атака на енергосистему.
"Ворог атакує об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні", - написав він у Facebook.
Оскільки основний удар припав на енергетику, оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії, також у деяких областях виникли проблеми у русі електротанспорту та перебої з водою.
Зокрема, екстренні відключення запровадили: у Києві та Київській області, у Дніпропетровській, Донецькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях.
Крім того, Росія обстріляла теплоелектростанції ДТЕК.
"Атаковані теплоелектростанції ДТЕК. У результаті атак було серйозно пошкоджено обладнання станцій. Після закінчення обстрілів працівники підприємств оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання", - уточнили в компанії.
За даними енергетиків, це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства компанії за цей рік. Усього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДПЕК було обстріляно понад 190 разів.
Через масований ворожий обстріл знеструмлені декілька залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України.
Станом на зараз, як зазначили в УЗ, із затримкою курсують наступні пасажирські поїзди:
На зазначені ділянки вже виїхали резервні тепловози для відновлення руху.
Окупанти намагалися атакувати Київ ракетами та дронами. У столиці працювала ППО.
Пошкодження від падіння уламків російських цілей зафіксовано в чотирьох районах - Печерському, де на даху будинку сталася пожежа, там же постраждали двоє людей, Голосіївському, де уламки ракети впали біля супермаркету "Сільпо", Деснянському та Дніпровському.
Наслідки пожежі у Печерському районі Києва (facebook.com/DSNSKyiv)
Пізніше у КМВА повідомили, що для атаки, зокрема і Києва, противник застосував крилаті ракети Х-101/55 з бортів стратегічної авіації Ту-95МС, аеробалістичні ракети "Кинджал" з МіГ-31К, балістичні ракети Іскандер-М(KN-23), ракети "Циркон", крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря, ударні БПЛА.
"Під ударом опинилася практично вся територія України. В столиці повітряна тривога оголошувалася двічі і сумарно тривала майже 5 годин", - зазначили у адміністрації.
Силами оборони в повітряному просторі Києва були виявлені та знищені кілька крилатих ракет Х-101/55, кілька аеробалістичних ракет "Кинджал", кілька балістичних ракет Іскандер-М (KN-23), ймовірно, також гіперзвукову ракету типу "Циркон", до десятка ударних БПЛА.
Близько 6:00 російські війська атакували цивільну інфраструктуру в Миколаєві, під ударом опинився житловий сектор. Спочатку повідомлялося про постраждалих.
Вже після 7:00 мер Миколаєва розповів, що вже відомо про шість постраждалих.
"На жаль, є одна загибла людина. Є пошкодження в житловому секторі", - розповів Сєнкевич.
Вже після 8:00 глава ОВА Віталій Кім повідомив про двох загиблих під час атаки РФ, а в ДСНС області уточнили, що крім двох загиблих жінок постраждали четверо дорослих і двоє дітей.
Наслідки атаки РФ на Миколаїв (facebook.com/DSNSMYKOL)
На Прикарпатті теж було неспокійно.
"Під ударом, зокрема, - об'єкт критичної інфраструктури. На місці події виникла пожежа, рятувальники працюють над її ліквідацією", - розповіла голова ОВА Світлана Онищук.
Попередньо, на щастя, обійшлося без потерпілих. Усі служби працюють на місці. Ситуація контролюється.
Під час масовано удару по Україні, ракетного удару зазнала і Рівненська область.
"Ціллю став об'єкт критичної інфраструктури. Наразі усі служби працюють над ліквідацією наслідків удару. Будемо поступово відновлювати електро- та водопостачання", - зазначив голова ОВА Олександр Коваль.
Постраждали також сусідні житлові будинки, там вибиті шибки.
Росіяни також нанесли три удари по Запоріжжю. "Як і по всій території України, цілили по критичній інфраструктурі області", - розповів голова ОВА Іван Федоров.
Пізніше він зазначив, що через ворожу атаку на Запоріжжя дістали поранення двоє людей.
"59-річний чоловік у лікарні. Медики надають всю необхідну допомогу. 18-річний юнак після огляду лікарів від госпіталізації відмовився", - додав він.
У Львівській області окупанти знову били по критичній інфраструктурі - пошкоджена магістральна труба теплопостачання.
На жаль, через падіння уламків ворожої ракети у Червоноградському (Шептицькому) районі Львівської області одна людина загинула.
"Це 66-річна жінка. На момент атаки вона перебувала в автомобілі", - розповів голова ОВА Максим Козицький.
Ще двоє чоловіків отримали поранення. Одного госпіталізували. Медики надають всю необхідну допомогу.
У Житомирському районі через атаку постраждало приватне домоволодіння - пошкоджено господарську будівлю та житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу площею 3 кв. м. Травмованих та загиблих немає.
Наслідки атаки РФ у Львівській, Житомирській та Київській областях (t.me/dsns_telegram)
На Київщині уламками ракет пошкоджено приватні житлові й господарчі будівлі, будівлю клубу та бібліотеки, а також два легкових автомобілі. У приватному гаражі виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Постраждалих і загиблих немає.
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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram мера Києва Віталія Кличка, Повітряні сили ЗСУ, Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, Telegram мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, ДСНС України у Миколаївській області, ДСНС України у Києві, Telegram-канал голови Рівненської ОВА Олександра Коваля, КМВА, Telegram-канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, ДТЭК, Facebook министра энергетики Германа Галущенко, "Укрзалізниця", ДСНС України, Telegram-канал голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, Telegram президента України Володимира Зеленського, Telegram-канал голови Львівської ОВА Максима Козицького.
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