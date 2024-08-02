Удари дронів по аеродромах РФ відтягнули атаку на Україну, - Буданов

Нагадаємо, що наприкінці минулого місяця, анонімні джерела РБК-Україна заявили про атаку дронів української розвідки на нафтопереробний завод, а також три військові аеродроми Росії.

Пізніше розвідка офіційно підтвердила удари України по військових аеродромах РФ та навіть назвали дану операцію "олімпійським досягнення".

Нещодавно стало відомо, що під час удару по аеродрому "Оленья" були пошкоджені два стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.