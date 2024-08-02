Удары дронов по аэродромам РФ оттянули атаку на Украину, - Буданов

Напомним, что в конце прошлого месяца, анонимные источники РБК-Украина заявили об атаке дронов украинской разведки на нефтеперерабатывающий завод, а также три военных аэродрома России.

Позже разведка официально подтвердила удары Украины по военным аэродромам РФ и даже назвали данную операцию "олимпийским достижением".

Недавно стало известно, что во время удара по аэродрому "Оленья" были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-22М3.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.