Фото: Удари дронами-камікадзе по Одесі: постраждала ще одна людина (Getty Images)

У п'ятницю вдень, 23 вересня, російські окупанти атакували Одесу іранськими дронами-камікадзе. Внаслідок події ще одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Одеської ОВА Максима Марченка.

За інформацією Марченка, ворог атакував Одесу дронами-камікадзе "Шахид-136". "На жаль, одна людина загинула, одна поранена", - заявив Марченко. Також була зруйнована адміністративна будівля. Другу атаку росіян засобам ППО вдалося відбити. Марченко заявив, що такі дрони росіяни почали використовувати і в інших регіонах.