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Удари дронами-камікадзе по Одесі: постраждала ще одна людина

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Одеса, П'ятниця 23 вересня 2022 19:51
Удари дронами-камікадзе по Одесі: постраждала ще одна людина Фото: Удари дронами-камікадзе по Одесі: постраждала ще одна людина (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю вдень, 23 вересня, російські окупанти атакували Одесу іранськими дронами-камікадзе. Внаслідок події ще одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Одеської ОВА Максима Марченка.

За інформацією Марченка, ворог атакував Одесу дронами-камікадзе "Шахид-136".

"На жаль, одна людина загинула, одна поранена", - заявив Марченко.

Також була зруйнована адміністративна будівля. Другу атаку росіян засобам ППО вдалося відбити. Марченко заявив, що такі дрони росіяни почали використовувати і в інших регіонах.

Нагадаємо, що сьогодні росіяни атакували Одесу дронами-камікадзе, є жертва.

Пізніше повідомляли, що ЗСУ збили шість дронів-камікадзе та російський штурмовик Су-25.

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