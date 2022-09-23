Удари дронами-камікадзе по Одесі: постраждала ще одна людина
У п'ятницю вдень, 23 вересня, російські окупанти атакували Одесу іранськими дронами-камікадзе. Внаслідок події ще одна людина отримала поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Одеської ОВА Максима Марченка.
За інформацією Марченка, ворог атакував Одесу дронами-камікадзе "Шахид-136".
"На жаль, одна людина загинула, одна поранена", - заявив Марченко.
Також була зруйнована адміністративна будівля. Другу атаку росіян засобам ППО вдалося відбити. Марченко заявив, що такі дрони росіяни почали використовувати і в інших регіонах.
Нагадаємо, що сьогодні росіяни атакували Одесу дронами-камікадзе, є жертва.
Пізніше повідомляли, що ЗСУ збили шість дронів-камікадзе та російський штурмовик Су-25.
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