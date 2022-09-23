Фото: Удары дронами-камикадзе по Одессе: пострадал еще один человек (Getty Images)

В пятницу днем, 23 сентября, российские оккупанты атаковали Одессу иранскими дронами-камикадзе. В результате происшествия еще один человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Одесского ОВА Максима Марченко.

По информации Марченко, враг атаковал Одессу дронами-камикадзе "Шахид-136". "К сожалению, один человек погиб, один ранен", - заявил Марченко. Также было разрушено административное здание. Вторую атаку россиян средствам ПВО удалось отразить. Марченко заявил, что подобные дроны россияне начали использовать и в других регионах.