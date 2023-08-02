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Удары БПЛА по Одесской области: повреждены порты и элеватор, возникли пожары

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Одесса, Среда 02 августа 2023 06:21
Удары БПЛА по Одесской области: повреждены порты и элеватор, возникли пожары Фото: российские войска с помощью дронов-камикадзе атаковали Одесскую область (defence-ua.com)
Автор: Константин Широкун

Российские войска с помощью дронов-камикадзе атаковали портовую и промышленную инфраструктуру на юге Одесской области сегодня ночью, 2 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Ночью враг направил ударные БПЛА на юг Одесской области. В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор. На месте работают все соответствующие службы", - говорится в сообщении главы Одесской ОВА.

По его словам, по состоянию на 05:30 данных о пострадавших не поступало.

Обстрел Одессы и области

Российские войска в последние недели почти каждую ночь атакуют юг Украины. В частности, в ночь на 24 июля оккупанты ударили "Шахедами" по Дунайским портам в Одесской области.

В результате атаки в порту "Рени" были разрушены три склада с зерном. Помимо этого пострадали семь человек.

Подробнее об атаке на порт, который находится у границы с Румынией, - читайте в материале РБК-Украина.

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