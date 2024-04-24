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Удари по базах окупантів. З'явились подробиці вибухів у Маріуполі

Маріуполь, Середа 24 квітня 2024 13:26
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Удари по базах окупантів. З'явились подробиці вибухів у Маріуполі Фото: з'явились подробиці вибухів у Маріуполі (t.me/mariupolrada)
Автор: Наталія Гурковська

Наслідком вибухів у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області стали удари по базах загарбників.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міськраду.

"Близько першої години ночі у тимчасово окупованому Маріуполі пролунало не менше 10 вибухів", - йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що вибухи лунали на околицях міста, а місцеві інформресурси зазначають, що повітряні цілі нібито були збиті системами ППО.

"Ймовірно, обстрілювалися російські військові бази, які там розташовуються. Чи були влучання у якісь об'єкти, наразі інформації немає", - констатують у міськраді.

Вибухи у Маріуполі

У Маріуполі в ніч проти 24 квітня пролунала затяжна серія вибухів. Вони лунали на околицях міста, ймовірно, що їх епіцентром став Маріупольський район.

"Бавовни" були досить потужними, оскільки вони долинули і до Бердянська. Зокрема, було чути більше п'яти гучних вибухів. Особливо голосно було у селах Осипенко, Новопетрівка, Червоне поле.

Як припустив Андрющенко, не виключені пуски з кораблів в Азовському морі, що може пояснити широке поширення звуку. Додамо, що за даними на 24 квітня, в Азовське море РФ вивела один корабель.

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