Удари по базах окупантів. З'явились подробиці вибухів у Маріуполі

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міськраду .

"Близько першої години ночі у тимчасово окупованому Маріуполі пролунало не менше 10 вибухів", - йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що вибухи лунали на околицях міста, а місцеві інформресурси зазначають, що повітряні цілі нібито були збиті системами ППО.

"Ймовірно, обстрілювалися російські військові бази, які там розташовуються. Чи були влучання у якісь об'єкти, наразі інформації немає", - констатують у міськраді.

Вибухи у Маріуполі

У Маріуполі в ніч проти 24 квітня пролунала затяжна серія вибухів. Вони лунали на околицях міста, ймовірно, що їх епіцентром став Маріупольський район.

"Бавовни" були досить потужними, оскільки вони долинули і до Бердянська. Зокрема, було чути більше п'яти гучних вибухів. Особливо голосно було у селах Осипенко, Новопетрівка, Червоне поле.

Як припустив Андрющенко, не виключені пуски з кораблів в Азовському морі, що може пояснити широке поширення звуку. Додамо, що за даними на 24 квітня, в Азовське море РФ вивела один корабель.