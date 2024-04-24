У ВМС розповіли, скільки ракетоносіїв вивела РФ у моря

Росія на ранок, 24 квітня, вивела корабель в Азовське море і ракетоносії - в Середземне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ .

"В Чорному морі ворожі кораблі відсутні. В Азовському морі 1 ворожий корабель", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в Середземному морі 7 ворожих кораблів, серед яких 3 носіЇ крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 20 ракет.

Ракетоносії РФ у Середземному морі

Російські війська не вперше виводять ракетоносії до Середземного моря. Наприклад, 21 квітня там було таке ж угруповання російських кораблів.

Зазначимо, що у Військово-Морських силах зазначали, що наявність ворожих кораблів у Середземному морі, у тому числі ракетоносіїв, пояснюється тим, що Росія намагається поширювати свою військову присутність і в інших регіонах, не тільки в Україні.

Нагадаємо, минулого року окупанти вимушено влаштували перекидання кораблів із Криму до Новоросійська (Краснодарський край, РФ) через те, що 22 вересня 2023 року українські сили оборони завдали ракетного удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Зокрема, РФ перекинула 14 кораблів до Новоросійська після "бавовни" по штабу.