ua en ru
Ср, 24 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Удары по базам оккупантов. Появились подробности взрывов в Мариуполе

Мариуполь, Среда 24 апреля 2024 13:26
UA EN RU
Удары по базам оккупантов. Появились подробности взрывов в Мариуполе Фото: появились подробности взрывов в Мариуполе (t.me/mariupolrada)
Автор: Наталия Гурковская

Следствием взрывов во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области стали удары по базам захватчиков.

Оэтом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский горсовет, Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Около часа ночи во временно оккупированном Мариуполе прозвучало не менее 10 взрывов", - говорится в сообщении горсовета.

Известно, что взрывы раздавались на окраинах города, а местные информресурсы отмечают, что воздушные цели якобы были сбиты системами ПВО.

"Вероятно, обстреливались российские военные базы, которые там располагаются. Были попадания в какие-то объекты, пока информации нет", - констатируют в горсовете.

Среди раненых офицеры РФ

Как добавил Андрющенко, шесть попаданий зафиксированы в с. Бабах-Тарама по базированию оккупантов.

"На данный момент известно об одном 200-м оккупанте и не менее 15 раненых. Все - лица офицерского состава", - рассказал он.

Передислокация сил

Как добавил советник мэра, в Мангушской и Никольской части района Россия срочно передислоцирует оккупантов с территории ферм и складов в лесополосы.

Взрывы в Мариуполе

В Мариуполе в ночь на 24 апреля прогремела затяжная серия взрывов. Они раздавались на окраинах города, вероятно, их эпицентром стал Мариупольский район.

"Хлопки" были достаточно мощными, поскольку они донеслись и до Бердянска. В частности, было слышно больше пяти громких взрывов. Особенно громко было в селах Осипенко, Новопетровка, Красное поле.

Как предположил Андрющенко, не исключены пуски с кораблей в Азовском море, что может объяснить столь широкое распространение звука. Добавим, что по данным на 24 апреля в Азовское море РФ вывела один корабль.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь Взрыв Война в Украине Взрывы
NEWS
Фальстарт? В Раде отреагировали на скандальное решение МИД по консульским услугам для мужчин
Фальстарт? В Раде отреагировали на скандальное решение МИД по консульским услугам для мужчин
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится