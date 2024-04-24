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В окупованому Маріуполі вночі пролунала серія вибухів, - радник мера

Маріуполь, Середа 24 квітня 2024 08:09
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В окупованому Маріуполі вночі пролунала серія вибухів, - радник мера Ілюстративне фото: в окупованому Маріуполі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В тимчасово захопленому військами РФ Маріуполі цієї ночі пролунала серія сильних вибухів. Імовірною причиною вказують можливість "прильотів", при цьому місцеві гауляйтери та представники окупаційної "адміністрації" вигадали нове сумнівне пояснення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, вибухів було щонайменше 12, а сталася така "бавовна" о 01:20.

"Чули всі райони міста та узбережжя. Також повідомляють, що раскати було чутно до Бердянська. Одночасно з цим було оголошено ракетну небезпеку на півдні, проте ніяких сигналів повітряної тривоги не лунало (що в принципі норма для росіян)", - розповів Андрющенко.

Також він зазначив, що можлива причина - "серія прильотів", проте наразі подробиці з'ясовуються.

При цьому він навів інші пояснення цих вибухів - з боку окупаційної "влади".

"По місту прильотів не зафіксовано, однак залишається відкритим питання району. Намагаємось встановити причину. Через пів години після вибухів російські моніторингові пабліки повідомили про "роботи Торнадо-С з ракетами дальністю до 300 км по Кураховому". Попередньо інформація виглядає як чергове "заспокійливе" з серії "горів комиш". Однак, прямо на зараз деталі невідомі", - написав Андрющенко у своєму Telegram.

"Загадкові" вибухи в Маріуполі

Зауважимо, буквально вчора Андрющенко також розповів про сильну пожежу у цьому окупованому місті, яка сталася після таємничих прильотів.

За його словами, пожежа була досить масштабна, а сталася вона ввечері 22 квітня у лівобережних районах Маріуполя. Перед цим у місті стався приліт по казармах загарбників, однак росіяни стверджують, що було "загоряння комиша".

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