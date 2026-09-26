Удар ЗСУ зупинив Ільський НПЗ: нові подробиці атаки

26 вересня Ільський НПЗ зупинив роботу після удару Сил оборони України. Цього разу вдалося уразити кілька установок первинної переробки нафти, однак не лише їх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Fire Point.

Пресслужба компанії повідомила, що під час цього повітряного нападу на ворожий завод були застосовані БпЛА FP-1. Йдеться про український далекобійний ударний безпілотник, призначений для ураження цілей на значній відстані.

Дальність польоту FP-1 оцінюють приблизно у 1600 км, хоча конкретні характеристики можуть відрізнятися залежно від модифікації та бойового навантаження.

Бойова частина цього дрона може важити до кількох сотень кілограмів. FP-1 використовують передусім для ударів по об'єктах військової та паливно-енергетичної інфраструктури на території РФ.

"У результаті атаки уражено три установки первинної переробки нафти та резервуарний парк. Роботу нафтопереробного заводу призупинено", - повідомили у Fire Point.

Важливо зазначити, що атака на Ільський НПЗ, який розташований у Краснодарському краї Росії, відбулася минулої ночі. Факт повітряного нападу на ворожий завод уже підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

Ільський НПЗ може переробляти близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод займається прийманням, зберіганням і переробкою сировини, а також виробництвом та відвантаженням нафтопродуктів.

У Генштабі зазначають, що продукція підприємства також використовується для забезпечення потреб армії РФ.