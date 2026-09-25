Пермський НПЗ призупинив роботу після атаки українського дрона, - Reuters
Атака українського безпілотника по Пермському нафтопереробному заводу 25 вересня виявилася успішною. Підприємство зупинило роботу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Пермський НПЗ зупинився
Пермський нафтопереробний завод є сьомим за обсягом переробки нафти в Росії. Сьогодні він припинив роботу після атаки українського дрона.
Удар БпЛА спричинив пожежу та пошкодив трубопроводи, сховища та технологічні установки, повідомили виданню два джерела в галузі.
Губернатор Пермського краю Дмитро Махонін писав у своєму Telegram-каналі, що була атака на промисловий об'єкт, проте не назвав, на який.
Атаки на НПЗ у Пермі
Раніше нафтопереробний завод зазнав нападу 21 серпня. На підприємстві спалахнула масштабна пожежа.
Пожежа та пошкодження технологічних агрегатів через удар дроном стали причинами зупинки діяльності НПЗ у Пермі 24 серпня.
Також РБК-Україна писало, що у ніч проти 25 вересня українські захисники уразили НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". На території об’єкта зафіксували пожежу.