ЗСУ уразили російський завод, який виготовляє компоненти для ракет та артилерії
Сили оборони України вночі 26 вересня уразили завод, який забезпечує російську армію компонентами для ракет та артилерії. Також були атаковані інші об'єкти ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського та звіт Генштабу ЗСУ.
"Цієї ночі уражено Ільський НПЗ у Краснодарському регіоні. Також у Ростовському регіоні спрацювала наша далекобійна сила: уражено завод, що забезпечує окупантів компонентами для ракет та артилерії, і комплекс "Панцир-С2", - повідомив Зеленський.
Також були застосування далекобійних санкцій і по логістичних обʼєктах, що працюють на війну РФ проти України. Є результати в Чорному морі.
Окрім того, у Сіверськодонецьку Луганської області уражено склад боєприпасів росіян.
А у районі Семенівського Донецької області, уражено радіолокаційну станцію П-18 "Терек".
П-18 "Терек" - це мобільна двокоординатна радіолокаційна станція метрового діапазону, призначена для виявлення та визначення координат повітряних цілей і видачі радіолокаційної інформації засобам протиповітряної оборони.
Максимальна дальність виявлення цілей може сягати близько 250 км, максимальна висота виявлення - до 35 км. Станція є одним із засобів радіолокаційного забезпечення російської системи протиповітряної оборони.
Оновлено 13:35
Генштаб підтвердив ураження Азовського оптико-механічного заводу у Ростовській області РФ.
У результаті атаки зафіксовано пожежу на території ливарного цеху та пошкодження обладнання в п'яти виробничих будівлях.
Підприємство входить до складу корпорації "Тактичне ракетне озброєння" та спеціалізується на виробництві оптико-механічних і оптико-електронних виробів, електронних систем для комплектації артилерійського, ракетного та протитанкового озброєння, а також радіолокаційних головок самонаведення для тактичних керованих ракет.
Нагадаємо, в ніч на 26 вересня Сили оборони України уразили Ільський НПЗ у Краснодарському краї РФ. Після удару на території підприємства зафіксували пожежу.