Удар ВСУ остановил Ильский НПЗ: новые подробности атаки

26 сентября Ильский НПЗ остановил работу после удара Сил обороны Украины. В этот раз удалось поразить несколько установок первичной переработки нефти, однако не только их.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Fire Point.

Пресс-служба компании сообщила, что во время этого воздушного нападения на вражеский завод были применены БПЛА FP-1. Речь идет об украинском дальнобойном ударном беспилотнике, предназначенном для поражения целей на значительном расстоянии.

Дальность полета FP-1 оценивается примерно в 1600 км, хотя конкретные характеристики могут отличаться в зависимости от модификации и боевой нагрузки.

Боевая часть этого дрона может весить до нескольких сотен килограммов. FP-1 используют, прежде всего, для ударов по объектам военной и топливно-энергетической инфраструктуры на территории РФ.

"В результате атаки поражены три установки первичной переработки нефти и резервуарный парк. Работа нефтеперерабатывающего завода приостановлена", - сообщили в Fire Point.

Важно отметить, что атака на Ильский НПЗ, который находится в Краснодарском крае России, произошла минувшей ночью. Факт воздушного нападения на вражеский завод уже подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

Ильский НПЗ может перерабатывать около 6,6 млн. тонн нефти в год. Завод занимается приемкой, хранением и переработкой сырья, а также производством и отгрузкой нефтепродуктов.

В Генштабе отмечают, что продукцию компании также используют для обеспечения потребностей армии РФ.