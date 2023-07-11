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Удар по житловим кварталам Херсону: кількість постраждалих зросла до п'яти

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Кількість постраждалих, внаслідок удару російських окупантів по житлових кварталах Херсону, зросла до п'яти осіб.

Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Серед постраждалих:

  • 8-річний хлопчик, якому діагностували поранення середнього ступеня тяжкості. Під час удару він перебував у подвірʼї будинку;
  • 68-річний чоловік. Він отримав важкі поранення. Йому уламками травмувало голову, шию, грудну клітину, руки та ноги;
  • 56-річна жінка та 52-річний чоловік, які дістали поранення середнього ступеня тяжкості;
  • чоловік, який постраждав у Кіндійці.

"Усіх потерпілих шпиталізували, лікарі надають їм необхідну медичну допомогу", - пише Прокудін.

Обстріл Херсону 11 липня

Російські окупанти влаштували черговий обстріл Херсона, поціливши в гуманітарний штаб та пʼять житлових будинків. У місцях ударів сталися пожежі.

Спочатку було відомо про двох постраждалих, один з яких перебуває в тяжкому стані.

Також росіяни сьогодні обстріляли з РСЗВ Софіївку Херсонської області. За попередньою інформацією, загинула цивільна, ще один чоловік дістав поранення.

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Херсон