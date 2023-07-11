Удар по житловим кварталам Херсону: кількість постраждалих зросла до п'яти

Серед постраждалих:

8-річний хлопчик, якому діагностували поранення середнього ступеня тяжкості. Під час удару він перебував у подвірʼї будинку;

68-річний чоловік. Він отримав важкі поранення. Йому уламками травмувало голову, шию, грудну клітину, руки та ноги;

56-річна жінка та 52-річний чоловік, які дістали поранення середнього ступеня тяжкості;

чоловік, який постраждав у Кіндійці.

"Усіх потерпілих шпиталізували, лікарі надають їм необхідну медичну допомогу", - пише Прокудін.

Обстріл Херсону 11 липня

Російські окупанти влаштували черговий обстріл Херсона, поціливши в гуманітарний штаб та пʼять житлових будинків. У місцях ударів сталися пожежі.

Спочатку було відомо про двох постраждалих, один з яких перебуває в тяжкому стані.

Також росіяни сьогодні обстріляли з РСЗВ Софіївку Херсонської області. За попередньою інформацією, загинула цивільна, ще один чоловік дістав поранення.