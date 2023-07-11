Удар по жилым кварталам Херсона: количество пострадавших выросло до пяти

Число пострадавших в результате удара российских оккупантов по жилым кварталам Херсона возросло до пяти человек.
Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Среди пострадавших:
"Всех пострадавших госпитализировали, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь", - пишет Прокудин.
Российские оккупанты устроили очередной обстрел Херсона, попав в гуманитарный штаб и пять жилых домов. В местах ударов произошли пожары.
Первоначально было известно о двух пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии.
Также россияне сегодня обстреляли из РСЗО Софиевку Херсонской области. По предварительной информации, погибла гражданская, еще один человек получил ранения.
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