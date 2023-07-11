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Удар по жилым кварталам Херсона: количество пострадавших выросло до пяти

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Число пострадавших в результате удара российских оккупантов по жилым кварталам Херсона возросло до пяти человек.

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Среди пострадавших:

  • 8-летний мальчик, которому диагностировали ранение средней степени тяжести. Во время удара он находился во дворе дома;
  • 68-летний мужчина. Он получил тяжелые ранения. Ему обломками травмировало голову, шею, грудную клетку, руки и ноги;
  • 56-летняя женщина и 52-летний мужчина, получившие ранение средней степени тяжести;
  • мужчина, пострадавший в Киндейке.

"Всех пострадавших госпитализировали, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь", - пишет Прокудин.

Обстрел Херсона 11 июля

Российские оккупанты устроили очередной обстрел Херсона, попав в гуманитарный штаб и пять жилых домов. В местах ударов произошли пожары.

Первоначально было известно о двух пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Также россияне сегодня обстреляли из РСЗО Софиевку Херсонской области. По предварительной информации, погибла гражданская, еще один человек получил ранения.

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Херсон