Удар по заводу РФ, де виробляють дрони "Молнія": у Генштабі розкрили нові деталі

Таганрог, П'ятниця 16 січня 2026 16:51
UA EN RU
Удар по заводу РФ, де виробляють дрони "Молнія": у Генштабі розкрили нові деталі Ілюстративне фото: у Росії були "прильоти" по заводу, де виробляють дрони (t.me/mchs_official)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники внаслідок ракетної атаки на завод "Атлант Аеро" в Таганрозі пошкодили кілька цехів. Там росіяни виробляють дрони "Молнія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Telegram.

Атака на "Атлант Аеро"

Як зазначили в Генштабі, результати атаки на завод "Атлант Аеро" було уточнено.

Було підтверджено пошкодження:

  • цеху кінцевого складання дронів;
  • двох виробничих цехів;
  • адміністративної будівлі підприємства.

Удар по складу боєприпасів у Запорізькій області

Також українські захисники в ніч на 16 січня вдарили по складу боєприпасів підрозділу зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії (місто Приморськ, тимчасово окупована частина Запорізької області).

"Зафіксовано влучання в ціль. Масштаби збитків уточнюються", - розповіли в Генштабі.

Удар по заводу "Атлант Аеро"

Нагадаємо, 13 січня 2026 року Сили оборони України завдали ракетного удару по підприємству "Атлант Аеро" в Таганрозі Ростовської області РФ. Для атаки було застосовано ракети українського виробництва.

На цьому підприємстві здійснюється повний цикл робіт - від проектування до виготовлення і випробувань ударно-розвідувальних безпілотників типу "Молнія".

Крім того, там виробляють комплектуючі для дронів "Оріон", які використовуються окупаційними військами РФ.

До слова, 11 січня Сили оборони України завдали прицільних ударів по об'єктах, які забезпечують російську армію енергоресурсами, логістикою та протиповітряним захистом.

Було уражено три бурові платформи "Лукойлу" в Каспійському морі, пускову установку ЗРК "Бук-М3" на окупованій території Луганської області, а також склад матеріально-технічного забезпечення 49-ї армії РФ у Херсонській області.

