Удар по Запоріжжю: розтрощені будинки та п'ятеро поранених, серед них - дитина

У Запоріжжі зафіксовано наслідки ударів безпілотних літальних апаратів, які завдали російські війська в ніч на 24 лютого. Унаслідок атак постраждали п'ятеро людей, включно з дитиною, а кілька багатоквартирних будинків та об'єктів інфраструктури зазнали пошкоджень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію начальника Запорізької ОВА Івана Федорова в мережі Telegram і на публікацію ДСНС.
23 лютого, у період з 23:10 до 23:45, по Запоріжжю було завдано ударів безпілотними літальними апаратами. Унаслідок атак травмовано п'ятьох осіб, серед яких одна дитина.
За однією з локацій дрони влучили у виробничу будівлю поруч із дев'ятиповерховим житловим будинком - пожежа охопила площу 200 кв. м, також пошкоджено сусідні будівлі.
На другій локації зафіксовано влучання у відкриту територію недалеко від житлових масивів. Постраждали п'ять п'ятиповерхових будинків і припарковані автомобілі.
На місцях працюють усі екстрені служби міста, задіяні сили і засоби Головного управління ДСНС у Запорізькій області для ліквідації наслідків атак.
Комунальні служби вже розпочали відновлення пошкоджених будівель, а соціальні служби фіксують збитки, завдані місту.
Протягом чотирьох років жителі та фахівці щодня протистоять атакам, зберігаючи роботу інфраструктури та підтримуючи порядок у Запоріжжі.
Кожен новий удар фіксується й оперативно усувається, що дає змогу мінімізувати наслідки та підтримувати безпеку населення.
Нагадуємо, що в Миколаєві 23 лютого стався вибух на території непрацюючої автозаправної станції, унаслідок якого постраждало семеро співробітників патрульної поліції. На місці події працюють екстрені служби, триває розслідування причин інциденту, а постраждалим надається необхідна медична допомога.
Зазначимо, що ввечері 23 лютого в одному з районних відділень поліції Дніпра стався вибух, унаслідок якого було зафіксовано пошкодження будівлі. На місці інциденту працюють правоохоронці та екстрені служби для з'ясування причин та усунення наслідків події.