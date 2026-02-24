Удар по Запоріжжю: розтрощені будинки та п'ятеро поранених, серед них - дитина

Удари безпілотників і постраждалі

23 лютого, у період з 23:10 до 23:45, по Запоріжжю було завдано ударів безпілотними літальними апаратами. Унаслідок атак травмовано п'ятьох осіб, серед яких одна дитина.

За однією з локацій дрони влучили у виробничу будівлю поруч із дев'ятиповерховим житловим будинком - пожежа охопила площу 200 кв. м, також пошкоджено сусідні будівлі.

На другій локації зафіксовано влучання у відкриту територію недалеко від житлових масивів. Постраждали п'ять п'ятиповерхових будинків і припарковані автомобілі.

Робота екстрених служб

На місцях працюють усі екстрені служби міста, задіяні сили і засоби Головного управління ДСНС у Запорізькій області для ліквідації наслідків атак.

Комунальні служби вже розпочали відновлення пошкоджених будівель, а соціальні служби фіксують збитки, завдані місту.

Протягом чотирьох років жителі та фахівці щодня протистоять атакам, зберігаючи роботу інфраструктури та підтримуючи порядок у Запоріжжі.

Кожен новий удар фіксується й оперативно усувається, що дає змогу мінімізувати наслідки та підтримувати безпеку населення.