Удар по Запорожью: разрушенные дома и пятеро раненых, среди них — ребенок

Удары беспилотников и пострадавшие

23 февраля, в период с 23:10 до 23:45, по Запорожью были нанесены удары беспилотными летательными аппаратами. В результате атак травмировано пять человек, среди которых одна дитя.

По одной из локаций дроны попали в производственное здание рядом с девятиэтажным жилым домом — пожар охватил площадь 200 кв. м, также повреждены соседние здания.

На второй локации зафиксированы попадания по открытой территории недалеко от жилых массивов. Пострадали пять пятиповерховых домов и припаркованные автомобили.

Работа экстренных служб

На местах работают все экстренные службы города, задействованы силы и средства Главного управления ДСНС в Запорожской области для ликвидации последствий атак.

Коммунальные службы уже приступили к восстановлению поврежденных зданий, а социальные службы фиксируют ущерб, нанесенный городу.

В течение четырех лет жители и специалисты ежедневно противостоят атакам, сохраняя работу инфраструктуры и поддерживая порядок в Запорожье.

Каждый новый удар фиксируется и оперативно устраняется, что позволяет минимизировать последствия и поддерживать безопасность населения.