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У Запоріжжі пролунав вибух під час ракетної атаки

Запоріжжя, Субота 20 квітня 2024 05:07
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У Запоріжжі пролунав вибух під час ракетної атаки Фото: у Запоріжжі пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Запоріжжі пролунав вибух у ніч проти 20 квітня під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова та "Суспільне Запоріжжя".

Вибух у місті було чути близько 04:53.

Глава адміністрації перед тим попереджав, що існує загроза ударів швидкісних ракет по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу.

"Вибух у Запоріжжі", - нависав він у Telegram о 04:58.

Додамо, за даними ЗМІ, у місті також пролунав повторний вибух. У місцевих пабліках пишуть також про роботу ППО.

Зазначимо, близько пів на п'яту ранку в командуванні Повітряних Сил ЗСУ заявили про фіксацію активності ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках. Військові попередили про загрозу застосування противником авіаційних засобів ураження.

Вже о 4:52 у Повітряних силах заявили, що була помічена ворожа керована авіаційна ракета, імовірно Х-59, яка летіла у напрямку Полтавської області. Згодом військові уточнили, що ця ракета змінила курс на Дніпро.

Повітряна тривога в Україні триває, вона оголошена у кількох областях:

У Запоріжжі пролунав вибух під час ракетної атаки

Удари РФ по Запоріжжю

Нагадаємо, це прифронтове місто часто зазнає ворожих ударів з боку російських окупантів із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед" та ракетного озброєння. А саму Запорізьку область ворог обстрілює регулярно.

Так, раніше повідомлялося, що 8 квітня російські загарбники вдарили по промисловому об'єкту у місті Запоріжжя, і в результаті атаки постраждали 6 людей. Пізніше стало відомо, що через обстріл загинули троє громадян.

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