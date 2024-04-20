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Удар по Запорожью: россияне атаковали ракетами промышленную инфраструктуру

Запорожье, Суббота 20 апреля 2024 07:59
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Удар по Запорожью: россияне атаковали ракетами промышленную инфраструктуру Иллюстративное фото: в Запорожской ОВА рассказали о последствиях ракетной атаки (ГСЧС)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики во время сегодняшней воздушной атаки под утро, 20 апреля, нанесли ракетный удар по промышленной инфраструктуре Запорожья. В результате вражеского обстрела пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

"Российские террористические войска снова атаковали ракетами промышленную инфраструктуру Запорожья", - рассказал чиновник.

Он добавил, что детали вражеской атаки и удара по городу еще уточняются, и выясняются все последствия. Известно, что обошлось без жертв и раненых.

"Пострадавших нет", – написал глава ОВА в своем Telegram.

Обстрелы Запорожской области

Федоров также утром рассказал о ситуации с вражескими ударами по региону.

"В течение суток оккупанты 291 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 7 населенных пунктов", - сообщил чиновник.

Да, противник нанес:

  • 5 авиационных ударов по Работино, Малой Токмачке и Новоандреевке.
  • 32 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.
  • 2 обстрела РСЗО накрыли Левадное и Работино.
  • 252 артобстрела были нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Новоданиловки, Работино, Левадного и Малиновки.

"Поступило 22 сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали", - говорится в публикации начальника Запорожской ОВА.

Воздушная атака РФ по Украине 20 апреля

Ранее сообщалось, что 20 апреля ближе к утру в разных областях Украины объявили тревогу из-за угрозы воздушных атак со стороны российских оккупантов, в том числе с применением баллистических ракет и других средств нападения на тактическую авиацию.

Около 05:00 сообщалось о взрывах в Запорожье из-за ракетной атаки войск РФ. Кроме того, в Силах обороны юга Украины рассказали о работе ПВО в регионе, в частности, в Одесской области. Впоследствии стало известно о взрыве в Одессе.

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