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Ракетна атака: на півдні України працює ППО

Субота 20 квітня 2024 06:07
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Ракетна атака: на півдні України працює ППО Фото: на півдні України працює ППО через російську ракетну атаку (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

На півдні України, зокрема в Одеській області, рано вранці 20 квітня працюють сили та засоби протиповітряної оборони через ворожу ракетну атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

Жителів регіону просять перебувати в укриттях до скасування повітряної тривоги, а також дотримуватися "інформ-тиші", не знімати та не викладати в інтернет роботу ППО.

"Іде бойова робота. Нагадуємо! Це також може бути небезпечно! Цікаві кадри роботи ППО не мають вартувати вам життя! Бережіть себе, перебувайте в укриттях, не перешкоджайте Силам оборони, - йдеться в оголошенні представників ОК "Південь".

Як уточнив голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук, протиповітряна оборона, зокрема, працює в Одеській області.

"Одещина. Йде бойова робота Сил оборони", - написав він у своєму Telegram.

Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про фіксацію руху керованої авіаційної ракети, імовірно Х-59, в напрямку Одеської області. Вона була запущена зі сторони Чорного моря.

Повітряна атака у ніч проти 20 квітня

Раніше повідомлялося, що цієї ночі у різних областях України була оголошена повітряна тривога. Як розповіли в командуванні Повітряних сил, вона пов'язана із загрозою ворожих авіаударів, зокрема із застосуванням ракетного озброєння.

Близько п'ятої ранку у Запоріжжі пролунав вибух, вірогідно через удар росіян балістикою. Перед тим військові заявили, що була помічена ворожа керована авіаційна ракета, імовірно Х-59, яка летіла у напрямку Полтавської області, а потім змінила курс на Дніпро.

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