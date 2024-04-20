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В Одесі було чути вибух після попередження про рух ракети

Одеса, Субота 20 квітня 2024 06:57
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В Одесі було чути вибух після попередження про рух ракети Ілюстративне фото: в Одесі пролунав вибух (t.me/dsns_telegram)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі рано-вранці 20 квітня пролунав вибух. Перед тим було оголошено про рух ворожої ракети у бік Одеської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Одеса".

Вибух в районі міста було чути близько 06:44.

В регіоні була оголошена повітряна тривога.

В командуванні Повітряних сил ЗСУ заявляли, зокрема, про ракетну небезпеку. Також о 06:45 було оголошено про фіксацію руху ракети у бік Одеської області.

Також ЗМІ повідомляють, що після вибуху в Одесі в небі було видно стовп диму.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер згодом, о 07:02, заявив про скасування повітряної тривоги.

Ракетні удари РФ по Україні 20 квітня

Нагадаємо, ближче до ранку в різних областях України оголосили тривогу через загрозу ворожих повітряних атак, зокрема із застосуванням балістичних ракет та інших засобів нападу з тактичної авіації.

Близько п'ятої ранку повідомлялося про вибухи в Запоріжжі через ракетну атаку з боку військ РФ. Крім того, у Силах оборони півдня України інформували про роботу ППО у регіоні, зокрема в Одеській області.

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Одеса Вибух Війна в Україні Ракетний удар
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