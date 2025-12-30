Удар по Запоріжжю в ніч на 30 грудня: пошкоджено об'єкт інфраструктури

Російські війська завдали удару по Запоріжжю в ніч на 30 грудня, внаслідок чого було пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури. Атака сталася під час повітряної тривоги, яка на момент публікації матеріалу продовжує діяти. Жителів закликали не залишати укриття до офіційного відбою.

Наслідки обстрілу

Повідомляється, що вибухова хвиля пошкодила приватні будинки, розташовані поблизу епіцентру удару. Зафіксовано руйнування в житловому секторі, уточнюється ступінь шкоди. На місці працюють профільні служби, проводиться обстеження території та фіксація наслідків атаки.

Інформація про постраждалих

За попередніми даними, обійшлося без жертв і поранених. Інформація уточнюється, екстрені служби продовжують перевірку прилеглих районів. Якщо будуть зафіксовані зміни, ми повідомимо додатково, після офіційних заяв влади.

Ситуація в місті

Міська влада нагадує жителям про необхідність дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги і залишатися в захищених місцях до її завершення. Ситуація залишається напруженою, дані оновлюються в міру надходження офіційної інформації.

Іван Федоров також повідомив про те, що по допомогу лікарів звернулася жінка. Наразі медики доправляють постраждалу до лікарні.