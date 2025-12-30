Удар по Запорожью в ночь на 30 декабря: поврежден объект инфраструктуры

Российские войска нанесли удар по Запорожью в ночь на 30 декабря, в результате чего был поврежден объект промышленной инфраструктуры. Атака произошла во время воздушной тревоги, которая на момент публикации материала продолжает действовать. Жителей призвали не покидать укрытия до официального отбоя.

Последствия обстрела

Сообщается, что взрывная волна повредила частные дома, расположенные вблизи эпицентра удара. Зафиксированы разрушения в жилом секторе, уточняется степень ущерба. На месте работают профильные службы, проводится обследование территории и фиксация последствий атаки.

Информация о пострадавших

По предварительным данным, обошлось без жертв и раненых. Информация уточняется, экстренные службы продолжают проверку прилегающих районов. Если будут зафиксированы изменения, мы сообщим дополнительно, после официальных заявлений властей.

Ситуация в городе

Городские власти напоминают жителям о необходимости соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги и оставаться в защищенных местах до ее завершения. Обстановка остается напряженной, данные обновляются по мере поступления официальной информации.

Иван Федоров также сообщил о том, что за помощью врачей обратилась женщина. В настоящее время медики доставляют пострадавшую в больницу.