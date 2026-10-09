У РФ під ударом опинився другий дата-центр "Яндексу" та НПЗ у Комі (відео)

У Росії повідомили, що українські дрони вдарили по дата-центру "Яндексу" в Калузі. Також повідомили про атаку на НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Дата-центр "Яндексу" в Калузі атакували дрони. Це вже другий дата-центр компанії, який опинився під ударом. У "Яндексі" кажуть, що кілька модулів повністю виведено з ладу.

"Частина сервісів "Яндексу" може працювати з перебоями. Повний масштаб збитків зараз оцінюється. На місці працюють екстрені служби та фахівці компанії. Постраждалих немає, безпека людей залишається головним пріоритетом", - йдеться в повідомленні компанії.

Раніше губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомляв, що через нічну атаку в регіоні постраждали 9 людей. Про пошкодження якихось об'єктів він не казав.

Тим часом у Республіці Комі повідомляють про атаку на Ухтинський нафтопереробний завод. Підприємство виготовляє близько 4,2 мільйона тонн нафти на рік.

Нагадаємо, 8 жовтня дрони вдарили по найбільшому дата-центру "Яндексу" в Сасово Рязанської області.