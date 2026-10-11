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Дата-центр "Яндексу" у Володимирській області РФ зупинив роботу після атаки дронів

14:51 11.10.2026 Нд
2 хв
aimg Марія Науменко
Дата-центр "Яндексу" у Володимирській області РФ зупинив роботу після атаки дронів Фото: головний офіс "Яндексу" в Москві (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У Росії після атаки дронів 11 жовтня зупинився дата-центр "Яндексу" у Володимирській області. Це вже третій об'єкт компанії, про пошкодження якого стало відомо за кілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У компанії заявили, що внаслідок атаки було пошкоджено інфраструктуру дата-центру у Володимирській області. Об'єкт повністю відключили. За даними "Яндексу", постраждалих немає, однак через інцидент деякі сервіси компанії тимчасово недоступні.

"Яндекс" є однією з найбільших технологічних компаній Росії та активно розвиває напрям штучного інтелекту. Її нерідко порівнюють із Google через широкий спектр пошукових та інших цифрових сервісів.

Які ще дата-центри "Яндексу" зазнали ударів

Повідомлення про інцидент у Володимирській області з'явилося після двох попередніх атак на інфраструктуру компанії.

У п'ятницю, 9 жовтня, "Яндекс" повідомив, що його дата-центр у Калузькій області, на південному заході від Москви, зазнав удару українських дронів і частково вийшов з ладу.

Ще днем раніше, 8 жовтня, внаслідок українського удару було виведено з ладу дата-центр компанії в місті Сасово, що розташоване на південний схід від Москви.

Цей об'єкт має особливе значення для розробок компанії у сфері штучного інтелекту: там розміщені два з трьох суперкомп'ютерів, які використовують для створення моделей ШІ.

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