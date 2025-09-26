Удар ворога по місту Суми: в МВА озвучили наслідки

"Близько 4:20 ворог вдарив попередньо КАБом по житловому сектору у Стецьківському старостинському округу", - ідеться у повідомленні.



Внаслідок атаки пошкоджень зазнали житлові будинки, але їхня кількість і ступінь пошкоджень не уточнюється.



У МВА попередили про можливі перебої з електро- та газопостачанням.

За попередньою інформацією від місцевої влади, минулось без постраждалих.

Повітряна тривога у зв'язку із запуском ворожих БпЛА в ніч на 26 вересня оголошувалась в різних районах Сумської області кілька разів. Зокрема, в Шосткинському, Роменському, Конотопському, Охтирському та Сумському районах.

