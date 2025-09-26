UA

Удар ворога по місту Суми: в МВА озвучили наслідки

Фото: удар ворога по місту Суми (Facebook DSNSKyiv)
Автор: Марина Балабан

Російські військові вдарили по житловому сектору міста Суми, пошкоджені бкдинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка у Telegram.

"Близько 4:20 ворог вдарив попередньо КАБом по житловому сектору у Стецьківському старостинському округу", - ідеться у повідомленні. 

Внаслідок атаки пошкоджень зазнали житлові будинки, але їхня кількість і ступінь пошкоджень не уточнюється. 

У МВА попередили про можливі перебої з електро- та газопостачанням. 

За попередньою інформацією від місцевої влади, минулось без постраждалих. 

Повітряна тривога у зв'язку із запуском ворожих БпЛА в ніч на 26 вересня оголошувалась в різних районах Сумської області кілька разів. Зокрема, в Шосткинському, Роменському, Конотопському, Охтирському та Сумському районах. 
 

Атаки дронами по об'єктам у Сумах

Як повідомляло РБК-Україна, 25 вересня, російські окупанти вдарили дронами по Сумах. Загалом в місті пролунало чотири вибухи.

Згідно із попередньою інформацією, ворог вдарив дронами "Італмас". Два з них влучили по території приватного підприємства, один - по житловому сектору і ще один вибух пролунав поруч із комунальним підприємством Сумської міської ради. Попередньо, у житловому секторі вибито 27 вікон.

Також у ніч на 22 вересня у Сумах пролунала серія вибухів після атаки дронів-камікадзе. Два безпілотники влучили у промислові об’єкти, ще один - у будівлю закладу освіти.

