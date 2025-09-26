RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Удар врага по городу Сумы: в ГВА озвучили последствия

Фото: удар врага по городу Сумы (Facebook DSNSKyiv)
Автор: Марина Балабан

Российские военные ударили по жилому сектору города Сумы, повреждены дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко в Telegram.

"Около 4:20 враг ударил предварительно КАБом по жилому сектору в Стецковском старостинском округе", - говорится в сообщении.

В результате атаки повреждения получили жилые дома, но их количество и степень повреждений не уточняется.

В ГВА предупредили о возможных перебоях с электро- и газоснабжением.

По предварительной информации от местных властей, обошлось без пострадавших.

Воздушная тревога в связи с запуском вражеских БПЛА в ночь на 26 сентября объявлялась в разных районах Сумской области несколько раз. В частности, в Шосткинском, Роменском, Конотопском, Ахтырском и Сумском районах.

 

Атаки дронами по объектам в Сумах

Как сообщало РБК-Украина, 25 сентября, российские оккупанты ударили дронами по Сумах. Всего в городе прогремело четыре взрыва.

Согласно предварительной информации, враг ударил дронами "Италмас". Два из них попали по территории частного предприятия, один - по жилому сектору и еще один взрыв прогремел рядом с коммунальным предприятием Сумского городского совета. Предварительно, в жилом секторе выбито 27 окон.

Также в ночь на 22 сентября в Сумах прозвучала серия взрывов после атаки дронов-камикадзе. Два беспилотника попали в промышленные объекты, еще один - в здание учебного заведения.

Читайте РБК-Украина в Google News
СумыВойска РФ