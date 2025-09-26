Удар врага по городу Сумы: в ГВА озвучили последствия

Российские военные ударили по жилому сектору города Сумы, повреждены дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко в Telegram.
"Около 4:20 враг ударил предварительно КАБом по жилому сектору в Стецковском старостинском округе", - говорится в сообщении.
В результате атаки повреждения получили жилые дома, но их количество и степень повреждений не уточняется.
В ГВА предупредили о возможных перебоях с электро- и газоснабжением.
По предварительной информации от местных властей, обошлось без пострадавших.
Воздушная тревога в связи с запуском вражеских БПЛА в ночь на 26 сентября объявлялась в разных районах Сумской области несколько раз. В частности, в Шосткинском, Роменском, Конотопском, Ахтырском и Сумском районах.
Как сообщало РБК-Украина, 25 сентября, российские оккупанты ударили дронами по Сумах. Всего в городе прогремело четыре взрыва.
Согласно предварительной информации, враг ударил дронами "Италмас". Два из них попали по территории частного предприятия, один - по жилому сектору и еще один взрыв прогремел рядом с коммунальным предприятием Сумского городского совета. Предварительно, в жилом секторе выбито 27 окон.
Также в ночь на 22 сентября в Сумах прозвучала серия взрывов после атаки дронов-камикадзе. Два беспилотника попали в промышленные объекты, еще один - в здание учебного заведения.