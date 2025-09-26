Удар врага по городу Сумы: в ГВА озвучили последствия

"Около 4:20 враг ударил предварительно КАБом по жилому сектору в Стецковском старостинском округе", - говорится в сообщении.



В результате атаки повреждения получили жилые дома, но их количество и степень повреждений не уточняется.



В ГВА предупредили о возможных перебоях с электро- и газоснабжением.

По предварительной информации от местных властей, обошлось без пострадавших.

Воздушная тревога в связи с запуском вражеских БПЛА в ночь на 26 сентября объявлялась в разных районах Сумской области несколько раз. В частности, в Шосткинском, Роменском, Конотопском, Ахтырском и Сумском районах.