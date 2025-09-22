ua en ru
У Сумах "Шахеди" влучили в промислові об’єкти та заклад освіти: є поранений

Суми, Понеділок 22 вересня 2025 06:26
У Сумах "Шахеди" влучили в промислові об’єкти та заклад освіти: є поранений Ілюстративне фото: ліквідація наслідків атаки дронів (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У ніч на 22 вересня мешканці Сум чули серію вибухів, які, як з’ясувалося, були наслідком атаки іранських дронів-"Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря у Телеграм.

За словами чиновника, два безпілотники влучили у промислові об’єкти, ще один - у будівлю закладу освіти.

На жаль, є одна поранена людина, їй надається необхідна допомога. Це охоронець підприємства, куди влучив один із ворожих безпілотників.

На ранок 22 вересня о 9:00 планується розгортання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Сильні вибухові хвилі пошкодили й житлові будинки поруч: у багатоповерхівках повибивало вікна, балконні блоки та рами.

Артем Кобзар закликав жителів міста зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог.

За даними Сумської обласної військової адміністрації, три влучання БпЛА зафіксовано в Ковпаківському районі міста. Місцеві служби вже працюють на місці, фіксуючи масштаби руйнувань та надаючи допомогу постраждалим.

Атака дронами в ніч на 22 вересня

В ніч на 22 вересня в результаті ворожої атаки дронів постраждали населені пункти у чотирьох районах Київської області. Перед цим повідомлялось про загрозу ударів БпЛА у Фастівському, Обухівському, Бучанському, Білоцерківському та Вишгородському районах області.

Крім того, ворог атакував Запоріжжя, здійснивши щонайменше п’ять ударів. Під ударом опинилися обʼєкти цивільної інфраструктури та промисловості.

