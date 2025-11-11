Удар по військовому бюджету Путіна. Експорт нафти з РФ скоротився, - Bloomberg

За даними видання, за чотири тижні до 9 листопада Росія в середньому експортувала 3,45 мільйона барелів нафти на день, що приблизно на 130 тисяч менше, ніж за такий самий період до 2 листопада.

Bloomberg звернуло увагу, що точні дані про зниження обсягів поставок важко отримати, оскільки судна розкривають свої пункти призначення із затримкою. Приблизно 35% вантажів за цей період перебувають на танкерах без зазначеного напрямку, а кількість нафти, ще не розвантаженої, продовжує зростати.

Більшість таких суден йдуть через Суецький канал, що майже напевно означає шлях до Азії. Кінцеві покупці стануть відомі тільки після прибуття суден - дорога від Балтійського моря до Індії займає близько місяця, до Китаю - близько двох.

Скорочення поставок збіглося з падінням цін, що знижує доходи Росії для фінансування війни в Україні. Середня вартість експорту російської нафти за чотири тижні впала до мінімального рівня з серпня, а за даними Мінфіну РФ, нафтові доходи держави в жовтні скоротилися майже на чверть порівняно з минулим роком.

Журналісти уточнили, що обсяг російської нафти на танкерах досяг 350 мільйонів барелів, збільшившись на 22 мільйони з початку вересня.