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Удар по Україні на Різдво показує, що Путін не хоче миру, - голова МЗС Нідерландів

Фото: Каспар Велдкамп, голова МЗС Нідерландів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський масований обстріл України на Різдво доводить, що голова Кремля Володимир Путін не зацікавлений у мирі. Диктатор хоче знищити Україну.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп написав у соцмережі X.

"У різдвяний ранок Росія розпочала чергову масовану атаку на енергетичний сектор України. Цей зловмисний вибір часу показує, що Путін не зацікавлений у мирі, а лише у знищенні України", - зазначив Велдкамп.

Він запевнив, що у 2025 році Нідерланди будуть і далі прихильні до завершення цієї жорстокої агресії.

 

Масований удар по Україні

Нагадаємо, в ніч на 25 грудня російські окупанти атакували Україну за допомогою 78 ракет. Ціллю ворога стали енергетичні об'єкти в низці областей країни.

Після атаки енергетикам довелося запроваджувати графіки відключень світла в Україні. Росіянам вдалося пошкодити кілька енергетичних об'єктів.

Як підкреслював президент України Володимир Зеленський, російський диктатор Володимир Путін спеціально вирішив вдарити по Україні ракетами і дронами в ніч на Різдво.

При цьому майбутній спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог назвав такий обстріл "жорстоким нападом".

Детально з наслідками обстрілу можете ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ПутінВійна в УкраїніРакетний ударАтака дронів