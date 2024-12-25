Удар по Україні на Різдво показує, що Путін не хоче миру, - голова МЗС Нідерландів

Російський масований обстріл України на Різдво доводить, що голова Кремля Володимир Путін не зацікавлений у мирі. Диктатор хоче знищити Україну.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп написав у соцмережі X.
"У різдвяний ранок Росія розпочала чергову масовану атаку на енергетичний сектор України. Цей зловмисний вибір часу показує, що Путін не зацікавлений у мирі, а лише у знищенні України", - зазначив Велдкамп.
Він запевнив, що у 2025 році Нідерланди будуть і далі прихильні до завершення цієї жорстокої агресії.
Нагадаємо, в ніч на 25 грудня російські окупанти атакували Україну за допомогою 78 ракет. Ціллю ворога стали енергетичні об'єкти в низці областей країни.
Після атаки енергетикам довелося запроваджувати графіки відключень світла в Україні. Росіянам вдалося пошкодити кілька енергетичних об'єктів.
Як підкреслював президент України Володимир Зеленський, російський диктатор Володимир Путін спеціально вирішив вдарити по Україні ракетами і дронами в ніч на Різдво.
При цьому майбутній спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог назвав такий обстріл "жорстоким нападом".
Детально з наслідками обстрілу можете ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.
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