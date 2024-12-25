Удар по Украине в Рождество показывает, что Путин не хочет мира, - глава МИД Нидерландов

"В рождественское утро Россия начала очередную массированную атаку на энергетический сектор Украины. Этот злонамеренный выбор времени показывает, что Путин не заинтересован в мире, а только в уничтожении Украины", - отметил Велдкамп.

Он заверил, что в 2025 году Нидерланды будут и дальше привержены завершению этой жестокой агрессии.